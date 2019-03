El Seat Ateca rep dues noves motoritzacions

Amb l'Ateca, Seat es va introduir fa ara gairebé tres anys al mercat dels SUV. Amb aquest pas, la marca de Martorell es posicionava en un segment en contínua evolució, i en el qual ja disposa de tres destacades alternatives: Ateca, Arona i Tarraco. En l'actualitat, el model compacte de Seat s'ha consolidat com el quart pilar de la seva gamma, després dels turismes León i Ibiza i el primer graó del seu catàleg off-road, l'Arona.

Una destacada posició que es reforça amb un total de 16.702 unitats matriculades el 2018, la qual cosa l'ha situat com a cinquè model més venut de la seva categoria l'any 2018. No obstant això, a Seat confien plenament en les possibilitats d'un producte que encara pot donar molt més de si.

Dos nous motors que completen la gamma

El Seat Ateca ara està disponible amb més combinacions. SEAT



Per afrontar el futur amb un producte actualitzat, la marca ha introduït dos nous motors al seu catàleg 2019, amb l'objectiu de consolidar-se encara més al mercat. Es tracta del gasolina 1.5 EcoTSI i del dièsel 2.0 TDI CR, tots dos de 150 cv. Dues unitats que complementen a la perfecció la gamma, gràcies a les seves renovades prestacions i nivell d'eficiència, així com a les múltiples possibilitats de combinació que ofereixen tant en matèria de transmissió com de sistema de tracció.

D'aquesta manera, tots dos propulsors estan disponibles amb un canvi manual de 6 velocitats o amb l'automàtic DSG de 7, així com amb alternatives de tracció davantera a les quatre rodes 4Drive. Amb aquestes noves opcions d'elecció, Seat es reforça de forma considerable en aquest peculiar sector, gràcies a l'oferta de noves alternatives, com és el cas del dièsel 2.0 TDI de 150 cv associat a la tracció davantera, una de les combinacions més demandades pels usuaris.

Sensacions al volant

Els dos nous motors tenen una potència de 150 cavalls. SEAT



En el cas del gasolina 1.5 EcoTSI amb sistema de desconnexió de cilindres, Seat substitueix l'anterior 1.4 TSI d'idèntica potència i tecnologia enfocada a aconseguir la màxima eficiència. Amb aquesta nova unitat, l'Ateca es condueix molt bé, amb un bon rendiment a baixes revolucions i una empenta (el parell màxim de 250 Nm el dona entre 1.500 i 3.500 rpm) que puja sense por pràcticament fins a les 6.000 revolucions.

Les prestacions són destacables; accelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segons i arriba fins als 201 km/h de velocitat màxima amb la caixa de canvis manual. Quant al seu consum, en cicle combinat és de 5,5 l/100 km en aquesta versió amb canvi manual de sis velocitats i tracció davantera.

El motor de gasolina homologa un consum de 5,5 litres, mentre que el dièsel de 4,5. SEAT



D'altra banda, el 2.0 TDI desenvolupa també 150 cv, és a dir, la mateixa potència que el seu «germà» de gasolina. Empeny amb decisió (el parell màxim de 340 Nm el dona entre 1.750 i 3.000 rpm) sense sorolls ni vibracions fins a les 4.000 rpm. És a dir, és molt aprofitable en el rang de revolucions habitual de qualsevol usuari. Accelera de 0 a 100 km/h en 10,4 segons i té una velocitat màxima de 200 km/h. Pel que fa al consum combinat, la marca anuncia una xifra de tan sols 4,7 l/100 km amb caixa de canvis manual i tracció davantera. A més, incorpora el sistema SCR de reducció catalítica amb dipòsit d'AdBlue per contenir les emissions nocives. La boca de recàrrega d'aquest additiu se situa al costat de la del combustible. Aquesta nova generació del 2.0 TDI gaudeix de l'etiqueta ecològica «C» de la DGT, de manera que se situa al mateix nivell que les motoritzacions de gasolina pel que fa a nivell d'exigència en matèria d'emissions. Un punt a favor extra per aquest combustible davant la innecessària «demonització» que ha fet decantar-se a molts usuaris per la gasolina.

Cap d'aquests dos propulsors obliga a haver de jugar amb el canvi a l'hora de pujar una pendent o fer un avançament. El tacte del canvi manual no dona lloc a cap crítica, ja que presenta recorreguts curts i és molt precisa. L'Ateca va molt bé i es mostra molt apamat a la carretera (comportament que ja tenien les versions anteriors). El seu comportament dinàmic és com el d'un turisme, gràcies a una direcció precisa, un xassís ben equilibrat, a l'electrònica i a una suspensió més aviat ferma.

La instrumentació digital forma part de l'equipament de l'Ateca. SEAT



El nou motor de gasolina ofereix potència suficient, és refinat i silenciós, ofereix la potència de forma suau des de règims baixos i la seva transmissió manual de sis velocitats té molt bon tacte. A més a més, té un sistema de desconnexió selectiva de cilindres que deixa dos cilindres inactius quan no es necessiten per així augmentar l'eficiència. Pel que fa al dièsel, ofereix un bon rendiment gràcies a un molt bon règim intermedi, qualitat que permet realitzar avançaments segurs i ràpides recuperacions de velocitat.

El Seat Ateca té una carrosseria amb la mida justa (4,36 metres de longitud) per a la majoria de conductors, una postura de conducció elevada i un interior confortable. És un cotxe equilibrat i ben fet, però pràctic, funcional i divertit de conduir. Els nous motors ja estan a la venda, amb preus que parteixen des dels 23.109 euros per l'1.5 EcoTSI i de 23.472 euros si escollim el 2.0 TDI CR.