Kymco SuperNEX, emoció elèctrica

Sens dubte, Kymco s'ha convertit en una de les grans protagonistes del panorama internacional de les dues rodes després d'una consolidada trajectòria en el mercat dels escúters. Una posició que la marca taiwanesa ha aconseguit consolidar gràcies a una encertada gamma de productes a tots els segments.

Ara, i després de la seva recent incorporació al mercat de les bicicletes elèctriques, Kymco ha anat un pas més enllà amb la presentació d'una motocicleta elèctrica d'altes prestacions. El Saló de la Moto EICMA de Milà va ser l'escenari escollit pel fabricant oriental per mostrar el primer prototip de la SuperNEX. Un model desenvolupat sota estrictes premisses d'eficiència, però en el qual no s'han deixat de banda característiques innates a tota moto esportiva com el so, la gratificació del canvi de marxes o la manca d'emoció en l'acceleració.



Kymco SuperNEX, amb canvi de 6 velocitats



En aquest sentit, els enginyers de Kymco han desenvolupat per a la SuperNEX un avançat sistema de transmissió de 6 velocitats, que permet extreure la potència més òptima del motor en cada moment i la màxima suavitat a les reduccions. A més, la mateixa marca assegura que les marxes ajuden a millorar la seva eficiència, capacitat de resposta i acceleració progressiva fins a aconseguir la velocitat màxima. Les xifres de prestacions anunciades per a la SuperNEX són simplement excel-lents; accelera de 0 a 100 km/h en 2,9 segons; de 0 a 200 km/h en 7,5 segons; i de 0 a 250 km/h en 10,9 segons.

D'altra banda, s'ha treballat en un innovador sistema de gestió del rendiment que aprofita la totalitat del seu potencial en tot moment sota les sigles FEP (Full Engagement Performance) i permet als usuaris gaudir al màxim de les emocions d'una moto súper esportiva. Entre altres avantatges, aquest dispositiu permet que en una acceleració forta no llisquin les rodes, mentre que en una frenada brusca evita que s'aixequi la roda del darrere. A més de tot això, i amb l'objectiu de garantir encara més la seguretat dinàmica, en circular per superfícies irregulars o humides s'encarrega de proporcionar la màxima tracció.



Moto elèctrica amb so multifreqüència



Una altra de les peculiaritats de la SuperNEX és el fet que disposa del primer motor acústic multifreqüència del món, que reprodueix els sons dinàmics del motor amb gran autenticitat. Un sistema que, a més, permet que sigui el mateix usuari el que pugui regular el seu caràcter i el seu volum.

Aquesta personalització es reforça amb la possibilitat d'escollir entre un total de quatre modes de conducció: calmat (de màxima eficiència), positiu (equilibri perfecte entre potència i consum), enèrgic (de caràcter esportiu) i extrem (amb la total lliurament de la potència disponible).

En paraules d'Allen Ko, president del Grup Kymco, «a diferència de les motocicletes elèctriques convencionals, amb la SuperNEX els usuaris tindran per primera vegada la llibertat de triar l'emoció de la seva moto superesportiva que millor encaixi en cada situació». Un autèntic desplegament de tecnologia i disseny amb el qual Kymco pretén avançar-se al futur del segment de les motocicletes esportives d'alt rendiment.