Toyota Corolla, l'evolució de la hibridació

El salt qualitatiu que Toyota ha introduït als seus nous Corolla justifica àmpliament l'abandonament de l'anterior denominació Auris i el retorn al nom de l'automòbil més venut de la història, amb més de 46 milions d'unitats.

Nascut l'any 1966, la que s'ha presentat recentment és la dotzena generació del compacte de la marca japonesa, un model que s'estructura sobre la moderna plataforma GA-C que va estrenar-se en l'últim Prius i que aconsegueix uns nivells dinàmics i de seguretat extraordinaris. Així, i sota la mateixa denominació Corolla, Toyota ofereix tres carrosseries: una de 5 portes i accent més esportiu, un Touring Sports de caire familiar, més versàtil i pràctic i finalment un elegant i refinat sedan.

Continuant amb la seva política d'hibridació, Toyota no oferirà variants dièsel ni de gasolina convencionals -hi ha un 1.6 gasolina però no es vendrà al nostre país- i limitarà la seva oferta motriu a dues variants híbrides: l'evolucionat 1.8 de 122 cv i un nou 2.0 de 180 cv, convertint el nou Corolla en el primer model que disposa de dues variants híbrides autorrecargables al nostre mercat.



Un Corolla més gran



Sense entrar en consideracions estètiques, direm que els tres Corolla són més grans, amples i baixos, i que les seves línies configuren un cotxe més atractiu que guanya presència. Un fet que s'accentua quan passem al seu interior, on hi podem trobar més espai, millor ergonomia -en part gràcies als excel·lents seients- i especialment un acabat i uns materials sensiblement superiors als emprats per la marca en aquesta categoria fins ara. Cuir sintètic, costures vistes i en contrast, pantalla de 8 polzades col·locada en una posició elevada, comandaments i tecles de bona qualitat... tot plegat contribueix a una major sensació de qualitat percebuda.

El major espai disponible al seu interior es troba principalment a l'habitacle, ja que cap de les tres carrosseries destaca per la capacitat dels seus maleters, que van des dels 361 litres del 5 portes (313 si optem pel motor més potent) als 598 litres del familiar.

Durant la nostra presa de contacte vam tenir l'oportunitat de rodar amb les dues mecàniques i les tres carrosseries que, des de ja, estan disponibles al mercat espanyol. Començant per l'1.8 de 122 CV, direm que ara resulta més suau i progressiu, i que fins i tot és més silenciós.

Toyota segueix apostant-ho tot a la suavitat i, sobretot, a l'eficiència, de manera que munta un canvi de variador continu CVT que, malgrat la seva evolució, ens segueix semblant menys adequat que els de doble embragatge que munten els seus competidors coreans (Hyundai Ioniq o Kia Niro) i europeus (VW Golf); quan accelerem amb decisió aquest tipus de canvi revoluciona molt el motor sense que això es transformi en empenta immediata, i a més fa molt soroll i transmet vibracions. Amb tot, i malgrat les seves modestes prestacions, amb una acceleració de a 0-100 km/h en 10,9 segons, aconsegueix homologar tan sols 3,3 l/100 km de consum mitjà. Clarament enfocat cap al confort, la seva excel·lent suspensió posterior multibraç i la seva precisa direcció fan del nou Corolla un cotxe molt agradable de conduir en tota circumstància.

Esportivitat híbrida



Molt més esportiu i divertit resulta el nou 2.0 de 180 CV. Els seus 192 Nm de parell mouen el Corolla amb molta més facilitat, a més de disposar d'un canvi més evolucionat que, tot i ser també de tipus CVT, gaudeix de sis velocitats seqüencials amb lleves al volant i diversos modes de conducció. Amb consums molt similars en tots dos casos -uns 6,5-7 l/100 km-, aquest motor resulta molt més dinàmic, i de fet baixa en 3 segons la xifra d'acceleració de 0-100Km/h, quedant-se en 7,9 segons. L'assistència elèctrica és més gran i gaudeix de la mateixa precisió de guiat de l'1.8 sense renunciar a un elevat confort. No transmet les precisió d'un nou Ford Focus o un Peugeot 308, ni l'agilitat d'un Seat León, però resulta molt equilibrat.

Sis nivells d'equipament



Toyota no només ofereix dues motoritzacions, sinó que proposa fins a 6 nivells d'equipament, amb la qual cosa resulta fàcil trobar aquell model que més s'ajusti a les nostres necessitats i butxaca. Amb tot, l'equipament de sèrie és bastant complet des de l'inici. Per un preude 20.850 euros tindrem l'híbrid més assequible de la categoria, tot i que podem arribar als 29.950 euros si volem optar pel més equipat i luxós.

En definitiva, estem davant un cotxe molt ben plantejat i que té l'èxit assegurat, tant pel seu atractiu estètic com per la seva bona relació preu/producte, sense oblidar que l'etiqueta ECO té molts avantatges associats a determinades places.