BMW X5, excel·lència en format tot camí

BMW ha llançat la quarta generació del BMW X5, un model que supera en tots els aspectes al seu predecessor, començant pel més evident: la seva grandària. Ofereix una imponent longitud de 4.922 mm i una amplada de 2.004 mm, que li permeten oferir un interior extraordinàriament espaiós que pot albergar cinc o set places.

L'espai és, sens dubte una de les principals virtuts de l'habitacle del BMW X5, però és tan sols un aspecte més en tot el desplegament de mitjans que ha fet BMW per brindar una de les millors qualitats de vida a bord que hem experimentat en un vehicle.

Tots els passatgers gaudeixen d'un espai lluminós gràcies al gran sostre panoràmic de vidre, d'una insonorització exemplar, d'un confort de rodament senzillament extraordinari i d'una climatització personalitzada, entre molts altres avantatges. Alhora, els ocupants de les places davanteres sumen uns seients Confort que integren ventilació, calefacció i funció de massatge, a més d'infinites regulacions electròniques amb memòria.

Tecnologia del futur

El nou BMW X5 gaudeix d'un de les dotacions tecnològiques més àmplies i variades que hem vist mai en un cotxe en els apartats d'infoentreteniment, connectivitat, seguretat i ajuda a la conducció. D'entre tot aquest desplegament, ens va cridar especialment l'atenció un sistema capaç no només de mostrar sinó també llegir-te les notícies del dia. També mereixen una menció especial el control gestual del sistema d'àudio, l'intuïtiu control per veu, el comandament circular iDrive amb sensor d'escriptura, les dos grans pantalles de 12,3 polzades del quadre d'instruments i de la part alta del quadre de comandaments o l'enorme Head-Up display a tot color que es troba projectat al vidre davanter, en línia amb la mirada del conductor.

I en l'apartat d'ajudes a la conducció trobem el millor i el pitjor d'aquest BMW X5. El sistema d'ajuda a la marxa enrere ens sembla senzillament una genialitat. El cotxe recorda els últims 50 metres que ha recorregut per, en cas de necessitar-ho, desfer el camí seguint els moviments de volant que ha efectuat el conductor. Però com apuntàvem, en aquest mateix apartat també està el que més ens va decepcionar de l'X5. El sistema de manteniment de carril, lluny de mantenir el cotxe al centre del mateix i fer les petites correccions necessàries quan s'acosta a les línies, corregeix la direcció d'una manera excessivament brusca quan s'acosta a una d'aquestes.



Dinamisme «made in BMW»

En veure aquest imponent SUV de gairebé cinc metres i més de dues tones, ens semblava gairebé impossible que oferís el dinamisme que sempre esperem d'un BMW. Però de nou la marca alemanya ha estat a l'altura de la seva «llegenda». Infinits sistemes tecnològics que treballen a l'ombra per mantenir la trajectòria i la tracció correcta en cada circumstància, una impecable suspensió adaptativa capaç de rebaixar l'alçada de la carrosseria, una direcció transmissiva i directa, i l'efectiva direcció activa a l'eix posterior, fan que sigui un autèntic plaer conduir aquest X5 tant en carreteres ràpides com en trams revirats.

A més, la nostra unitat de proves gaudia del paquet «xOffroad» que s'ofereix juntament amb la suspensió pneumàtica per elevar la carrosseria, i que inclou un bloqueig mecànic del diferencial posterior i quatre programes de conducció específics per quan s'abandona l'asfalt: xSand, xRocks, xGravel i xSnow. Per posar-lo a prova vam prendre una pista forestal que estava en un estat força millorable, i malgrat la seva dificultat, l'X5 la va superar sense immutar-se.

Finalment, tan sols ens queda destacar el fantàstic comportament i la sorprenent eficiència del motor dièsel de sis cilindres i tres litres de cubicatge que ofereix la versió xDrive30d, acoblat a la caixa de canvis automàtica de vuit relacions amb embragatge de tipus convertidor de parell. Aquest propulsor desenvolupa 265 cv i uns imponents 650 Nm de parell.