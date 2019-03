Recorregut per Fuerteventura amb el nou Audi Q3

La varietat de paisatges que ofereix cadascuna de les Illes Canàries es tradueix en una sorprenent diversitat de carreteres. Si després de la nostra visita a Gran Canària i Tenerife vam acabar tips de revolts, pins, tabaibes, cardons i muntanya, Fuerteventura ens regala un seguit de rutes en les que la recta és la més comuna de les formes, amb un entorn completament desèrtic.

Aquest paisatge àrid i volcànic és un dels grans encants de Fuerteventura, que disposa d'un territori de 1.660 quilòmetres quadrats (el més ampli de les tres illes orientals) que va ser declarat per la UNESCO Reserva de la Biosfera l'any 2009. Això inclou els més de 150 quilòmetres de platja del seu contorn, majoritàriament de sorra blanca i aigües d'un color, el turquesa, que contrasta amb aquest acabat taronja del nou Audi Q3 en la seva versió S-line Edition amb què afrontem la tercera de les nostres set rutes per les Illes Canàries. Un entorn per poder comprovar els avenços fets pel SUV compacte en matèria de confort i assistents a la conducció.

A mode de ventall, des de la capital Port del Rosari podem prendre quatre direccions. La primera convida a conèixer, a través de la FV-20, la cara més escarpada i revirada de l'illa, a la recerca de la vila històrica de Betancuria (el seu primer assentament al Segle XV) i d'aquí cap a Pájara i Tuineje. La segona, prenent la FV-10, ens porta a la Oliva, i la tercera ens condueix cap al sud en un llarg camí fins Morro Jable, a través de la FV-1 i la FV-2. Qualsevol d'elles ens descobreix racons i espais amb què completar l'immens puzzle de paisatges que ofereix Fuerteventura; però, vam optar per agafar la quarta direcció, enfilant el camí cap al nord per realitzar, amb el Q3, la ruta cap Corralejo, El Cotillo i Tindaya.

Per les característiques de l'illa i les seves carreteres, vam poder aprofitar els avantatges dels diversos assistents del nou Audi Q3, com ara el de, que en les seves versions més equipades (com la S-line Edition que hem provat) se serveix d'una pantalla de 12,3'', la més gran de les disponibles. Juntament amb la pantalla del sistema d'infoentreteniment de 10,1'' i el control per veu, es multiplica la utilitat d'algunes funcions i assistents. Fins i tot el navegador, ja que és una de les opcions de visualització que permet l'Audi Virtual Cockpit i a més pot abastar gran part de la pantalla d'aquest quadre digital.

Des de Port del Rosari anem enfilant puntes i platges amb el Q3 apuntant cap al nord. Lajas, La Cazuela ... És només el principi, perquè aquest caràcter paradisíac de Fuerteventura es mostra a través de tot el seu esplendor en arribar al Parc Natural de Corralejo, una franja de 2,5 per 10,5 quilòmetres en què la sorra blanca de les seves dunes (les majors de les Illes Canàries) contrasta amb el blau turquesa de les ribes de les seves múltiples platges.

Amb el mode 'confort' activat a l'Audi Drive Select, el canvi S tronic de set velocitats i el motor 2.0 TDI de 150 CV funcionen amb enorme suavitat. L'hem provat recentment al SEAT Ateca, i amb el Q3 es confirma que aquest propulsor té en la seva suavitat i el seu baix consum els seus punts més forts, tot i que en acceleració i el que vulgarment anomenem 'cop de peu' -l'entrega del parell- ens segueix semblant una mica insuficient. Res important en un trajecte que convida a gaudir del viatge amb calma i de la forma més confortable.

Establert comel nucli turístic del nord de l'illa, el poble de Corralejo és una localització que cal gaudir des del seu passeig marítim amb vistes a l'illa de Lobos i, en dies mitjanament clars, Lanzarote. D'aquí enfilem des del nord-est cap al nord-oest prenent la FV-101 cap a la FV-109 que ens condueix a Lajares, un petit poble pres per surfers i ple d'encant. El deixem enrere buscant la FV-10 que ens condueix a El Cotillo, un altre exponent de la bellesa de Fuerteventura i la calidesa dels seus pobles i la seva gent.

Tot i que majoritàriament les seves pistes de terra són transitables mitjançant qualsevol turisme, sempre és recomanable tenir el comodí d'una bona distància lliure al terra per arribar a llocs on altres han de donar la volta. L'Audi Q3 cobreix aquesta necessitat amb els seus 140 mm d'alçada lliure, un angle d'entrada de 19º i un de sortida de 16º. A més, hi ha versions amb tracció total quattro.

Un altre element utilíssim a l'hora demaniobrar per les zones més agrestes son les quatre càmeres de l'exterior, que proporcionen una visió de 360 graus a través de la pantalla multimèdia per vigilar tot l'entorn. Via lliure, per tant, per poder-nos desviar de la ruta que imposa el negre asfalt i visitar el petit poble pesquer de Majanicho o deixar enrere El Cotillo per, vorejant la seva costa, gaudir de les vistes de platges com la de l'Àguila. A més, el maleter de càrrega ajustable amb tres nivells d'altura i la possibilitat de desplaçar longitudinalment els seients posteriors permeten aprofitar les possibilitats d'oci a l'aire lliure que ofereix una illa considerada com el paradís per als practicants del windsurf i el kitesurf que, sens dubte, valoraran la possibilitat que l'obertura i el tancament de la porta es realitzi de manera elèctrica.

La ruta arriba al final per la FV-10, deixant enrere la Oliva i desviant-nos cap a Tindaya, abans de visitar el Monument a Unamuno que dóna l'esquena a la Montaña Quemada mirant a una altra, la de la Muda. Finalment, seguim aquesta mat carretera per tornar a la capital.