Seat presentarà sis models elèctrics i híbrids endollables fins al 2021

SEAT ha presentat la seva estratègia de mercat, que inclourà el llançament de sis nous models elèctrics i híbrids endollables fins al 2021. En una presentació a la seva seu a Martorell SEAT ha anunciat els dos primers models 100% elèctrics de l'empresa, la versió elèctrica del Mii i el-Born, mentre que els nous León, Tarraco, CUPRA León, CUPRA Formentor tindran una versió híbrida endollable.

SEAT també ha confirmat que fabricarà a Martorell el seu model Cupra Formentor. D'altra banda, la companyia ha anunciat el desenvolupament de la seva primera plataforma per a vehicles elèctrics en col·laboració amb Volkswagen, confirmant així la seva aposta per aquest model, i on es desenvoluparan models per sota dels 20.000 euros i on treballaran més de 300 enginyers a Espanya. La plataforma s'instal·larà a Martorell. SEAT també ha explicat que el 2018 va ser el seu millor des de 1950 pel que fa a vendes, que van superar els 517.000 models.