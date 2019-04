On són els radars de trànsit de la Catalunya Central?

El Servei Català de Trànsit informa al seu web de la ubicació de tots els radars (cinemòmetres) que hi ha a la xarxa viària catalana, ja siguin fixos o mòbils. Un llistat que pots consultar en aquesta web i del qual n'hem extret els de la Catalunya Central. A continuació pots trobar on són els radars de les nostres comarques:

Radars fixos amb controls puntuals



N-260 - Adrall - Alt Urgell - LLEIDA

C-16 - Balsareny - Bages - BARCELONA

C-14 - Bassella - Alt Urgell - LLEIDA

C-16 - Berga - Berguedà - BARCELONA

C-1412a - Calaf - Anoia - BARCELONA

C-26 - Castellar de la Ribera - Solsonès - LLEIDA

C-55 - Castellbell i el Vilar - Bages - BARCELONA

A-2 - Castellolí - Anoia - BARCELONA

C-55 - Clariana de Cardener - Solsonès - LLEIDA

C-14 - Coll de Nargó - Alt Urgell - LLEIDA

C-1412a - Copons - Anoia - BARCELONA

A-2 - El Bruc - Anoia - BARCELONA

C-16 - Guardiola de Berguedà - Berguedà - BARCELONA

C-15 - La Pobla de Claramunt - Anoia - BARCELONA

C-16 - Manresa - Bages - BARCELONA

C-55 - Manresa - Bages - BARCELONA

C-59 - Moià - Moianès - BARCELONA

C-55 - Monistrol de Montserrat - Bages - BARCELONA

C-58 - Monistrol de Montserrat - Bages - BARCELONA

A-2 - Montmaneu - Anoia - BARCELONA

C-55 - Navàs - Bages - BARCELONA

C-37z - Òdena - Anoia - BARCELONA

C-14 - Organyà - Alt Urgell - LLEIDA

C-1412a - Prats de Rei - Anoia - BARCELONA

N-260 - Prullans - Cerdanya - LLEIDA

C-16 - Puig-reig - Berguedà - BARCELONA

C-25 - Rajadell - Bages - BARCELONA

C-16 - Sallent - Bages - BARCELONA

C-25 - Sallent - Bages - BARCELONA

C-55 - Sant Joan de Vilatorrada - Bages - BARCELONA

C-25 - Sant Pere Sallavinera - Anoia - BARCELONA

C-25 - Santa Maria d'Olo - Moianès - BARCELONA

Radars mòbils



En aquest enllaç pots consultar els quilòmetres on se solen instal·lar els radars mòbils.

Radars per trams



Ara per ara no hi ha radars per trams a la Catalunya Central.