Ondinauto rep el nou Seat Tarraco

Recentment Ondinauto, concessionari oficial Seat a Manresa, ha acollit la presentació del nou model Tarraco a les seves instal—lacions. En un acte al qual van ser convidats tant clients com les persones que han mostrat interès pel nou model a les xarxes socials, prop d'un centenar de persones van poder conèixer de primera mà les virtuts del nou model de la marca de Martorell.

La jornada va estar marcada per un gran dinamisme, que va quedar palès des del primer moment amb la presència de dues cheerleaders de Manresa i de l'actor Ximo Serra, que va presentar l'acte. Serra va anar cedint la paraula als ponents, el primer dels quals va ser el gerent d'Ondinauto, Joan Anton Campmany, que va voler agrair la presència dels que havien assistit «a un dia tan especial per a l'empresa», i va assegurar que amb Ondinauto «hem encetat un nou projecte al Bages amb molta il—lusió». Campmany va recordar que el Tarraco va viure la seva campanya de llançament en època hivernal, i que es mostra com un model molt polivalent que s'adapta a les necessitats dels seus clients.

Una prova de la confiança que Ondinauto té en el nou Tarraco es va poder veure quan l'ambientació de la sala va canviar i de l'interior de l'espaiós model de Seat van començar a sortir pilotes inflables de platja i taules de surf.

Un model amb moltes virtuts

L'encarregat de parlar de les bondats del nou SUV català va ser el director comercial d'Ondinauto, Rafael Castañedo, que va fer èmfasi en el fet que el Tarraco és el model amb el qual Seat completa la seva gamma de tot camins. I quines són aquestes virtuts? Doncs un gran espai amb set places gràcies als seus 4,73 metres de longitud, motors dièsel i benzina amb potències entre 150 i 190 CV, canvi automàtic DSG de 7 velocitats, tracció a les quatre rodes, tecnologia led, instrumentació digital...

A més, Castañedo ho va aprofitar per recordar que l'estètica del Tarraco trenca amb el disseny conegut de Seat i mostra el futur de la marca.



Sorteig entre el públic

Finalment, el responsable d'Ondinauto, Miguel Viciedo, va presentar als assistents tot l'equip del concessionari, i posteriorment es va dur a terme un doble sorteig entre el públic. Un dels premiats va guanyar la possibilitat d'anar amb un Seat Tarraco a Barcelona per gaudir d'un còctel en un restaurant i, o bé d'una xer-rada de Victor Küppers, o d'un monòleg de David Guapo.

L'altre premiat (premiada en aquest cas) va obtenir la possibilitat de conduir el nou Tarraco durant un cap de setmana. Sens dubte, una manera molt positiva de finalitzar un acte tan important per a les instal—lacions manresanes.