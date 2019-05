Kia e-Niro, elèctric, realista i efectiu

Ja es troba als concessionaris el nou Kia e-Niro, un model que completa la gamma amb una opció completament elèctrica. Prenent com a punt de partida la carrosseria del model original, un SUV de 4,38 metres de llarg, l'e-Niro presenta un aspecte més futurista que els seus germans de gamma. En aquest model destaca la reinterpretació de la clàssica graella «tiger-nose», que ara és més aerodinàmica i acull la presa de càrrega.

S'han redissenyat les entrades d'aire, i els llums de marxa diürna amb forma de fletxa s'uneixen en uns talls acabats en blau. Aquests gestos de complicitat amb la tecnologia continuen en la part posterior, rematada per uns atractius pilots de tipus led. El color de l'exterior disposa de deu tonalitats per triar i les llantes són de 17 polzades.



INTERIOR DIFERENCIAT

Un cop a l'habitacle, la influència tecnològica també està present, sense descuidar el costat pràctic desitjable en aquest tipus de vehicles. Hi ha diferències respecte als altres Niro, que apareixen principalment a la consola central, més neta gràcies al selector giratori de la transmissió, que es controla de manera electrònica i, per tant, no necessita cap palanca de canvi. Aquest avantatge permet situar un útil espai de càrrega entre els dos seients davanters.

Pel que fa al sistema multimèdia, s'ha optat per una pantalla de 7 polzades amb funcions específiques per a aquest model elèctric. Mostra informació sobre els punts de recàrrega més propers, la gestió de la recàrrega o, per exemple, permet programar l'inici d'un viatge perquè la temperatura interior sigui la més adequada abans d'iniciar la marxa. Per a la instrumentació també s'ha instal—lat una altra pantalla de 7 polzades en color amb dades suplementàries.



SISTEMES DE PROPULSIÓ

El nou Kia e-Niro es configura amb dos nivells de potència que impliquen diferents rangs d'autonomia, sempre associats a la tracció davantera. El menys potent consisteix en un propulsor de 136 cv amb un paquet d'acumuladors de polímer de liti de 39,2 kWh, que dóna un rang de 289 quilòmetres en el nou i més realista cicle combinat WLTP. Accelera des de parat fins als 100 km/h en 9,8 segons. L'e-Niro més potent equipa un motor de 204 cv i unes bateries de 64 kWh. Aquestes el doten d'una autonomia WLTP de 455 km, distància que es pot estirar fins als 615 km si circulem per ciutat.

Aquest model accelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segons, i el seu baix centre de gravetat assegura una dinàmica molt viva. El conductor disposa d'unes lleves al volant que seleccionen el grau de retenció en els moments de desacceleració. Hi ha 5 rangs per recuperar energia que fan que, a la pràctica, amb prou feines sigui necessari usar el pedal del fre, amb el consegüent estalvi en manteniment.

En resum, l'e-Niro és un vehicle totalment elèctric, molt interessant per la seva autonomia que sobrepassa els 400 km en la versió més potent i que no perd ni el comportament dinàmic ni el component pràctic que es demana a aquest tipus de tot camins pel seu interior espaiós i el maleter de 451 litres. Els preus parteixen dels 33.670 euros en el cas del 136 cv i dels 38.670 euros per al de 204 cv, amb la garantia de 7 anys o 150.000 km que ofereix Kia per a tots els models.