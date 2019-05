Automobile Barcelona, el saló dels SUV i els ecològics

El Saló Internacional de l'Automòbil de Barcelona (oficialment Automobile Barcelona ) ha celebrat aquests dies la seva quarantena edició, que a més ha coincidit amb el seu centenari. Una cita molt especial per al certamen barceloní, ja que durant més d'una setmana la capital catalana s'ha convertit en el principal referent automobilístic a escala mundial.

La importància de l'efemèride que el saló celebrava aquest any s'ha notat en el nombre de marques que hi han volgut participar; un total de 45 marques, entre les quals algunes de tan espectaculars com Lamborghini o Tesla, han exposat alguns dels seus models més impressionants. Però si per alguna cosa ha destacat aquest saló ha sigut per la gran quantitat de models híbrids, elèctrics o amb carrosseria SUV que han presentat els diversos fabricants, en una tendència que sembla no tenir fi. Marques com Alfa Romeo, Kia, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi o Subaru són algunes de les que han presentat tot camins híbrids o elèctrics com els seus models estrella, i la gran majoria de la resta de fabricants han apostat per la hibridació o l'electrificació de la seva gamma.

D'altra banda, a l'Automobile Barcelona també s'ha pogut gaudir de les darreres novetats en matèria de connectivitat –amb un espai destinat específicament a aquest apartat anomenat «ConnectedStreet»–, i d'una àmplia zona comercial i de proves, on els visitants podien provar una gran gamma de models de les diverses marques presents a la cita, o fins i tot realitzar la prova d'un patinet elèctric fabricat per Seat.

Finalment, cal destacar la que ha sigut una de les exposicions més importants del saló, anomenada «Road To100» i en la qual l'organització ha exposat algunes de les motos i cotxes que més importància han tingut durant els 100 anys d'existència del saló, així com un recull de cartells promocionals històrics del certamen. Una bona manera d'acomiadar la quarantena edició d'un dels salons més veterans del món,que resisteix de la millor manera que pot les nombroses dificultats que pateixen els salons automobilístics. Per cent anys més, Automobile Barcelona!