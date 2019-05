Mercedes-Benz Classe V, una gran renovació

L'arribada l'any 2014 del Mercedes-Benz Classe V va suposar una revolució en el segment dels monovolums pel seu disseny, confort i seguretat. Factors que s'han potenciat encara més en la seva última renovació.

La versió 2019 introdueix pocs canvis estètics, però molt efectius. Se centren bàsicament en el seu frontal, amb una nova graella en forma de diamant, un para-xocs més ampli i una grandíssima entrada d'aire inferior. Aquest darrer element s'accentua encara més en la Línia AMG, que també porta una graella específica amb punts cromats. A totes aquestes novetats s'hi afegeixen nous colors per a la carrosseria i inèdits dissenys de llantes -de 17, 18 i 19 polzades-.

A l'interior el més destacable, al marge de subtils canvis en alguns acabats i un nou color per a la tapisseria, són les sortides d'aire amb aparença de turbina. Més enllà de l'apartat estètic, una important novetat a l'interior és la possibilitat de muntar els extraordinaris seients Luxury a les places del darrere. Amb un tacte més tou, reposacaps amb coixins, reposapeus integrat, cuir perforat de primera qualitat, reglatge automàtic amb memòria, calefacció, refrigeració i funció massatge, aquests seients ofereixen més confort que moltes butaques de saló.

En part, aquest fet també és posible gràcies al gran espai interior que ofereix aquest monovolum, que manté les tres longituds del seu predecessor: compacte (4.895 mm), llarg (5.140 mm) i extrallarg (5.370 mm), la qual cosa li permet encabir en el seu interior fins a vuit seients i oferir tota la modularitat que cal esperar d'aquest tipus de vehicles.

NOU MOTOR DIÈSEL

La novetat més important del Classe V 2019 és la introducció d'un nou motor dièsel de quatre cilindres i dos litres amb tres nivells de potència: V220 amb 163 cv i 380 Nm de parell motor; V250 d amb 190 cv i 400 Nm de parell motor i V 300 d amb 239 cv i 500 Nm de parell motor. Els tres s'associen, per primera vegada en aquest vehicle, al canvi automàtic de nou relacions 9G-Tronic. Només el 220d, i a partir del mes d'octubre, es podrà associar amb un canvi manual de sis relacions.

El que sí es pot escollir és el tipus tracció. El Classe V disposa de sèrie de la propulsió posterior, però qualsevol variant es pot equipar amb l'efectiva tracció total 4Matic, que ofereix una major estabilitat en revolt i, sobretot, una capacitat de tracció superior. El propulsor OM 654 aporta més prestacions i unes menors xifres de consum i emissions, amb una notable reducció de sorolls i vibracions. A la presentació internacional celebrada a Sitges vam tenir ocasió de provar les tres variants del nou motor.

En primer lloc ens vam posar al volant d'un Classe V 300 d amb propulsió posterior, i vam quedar impressionats per la facilitat amb la qual aconseguia moure aquest gran vehicle. Els 500 Nm de parell, que poden arribar fins a 530 en algunes fases d'acceleració, són més que suficients per rodar «alegrement» amb el Classe V, malgrat els seus 2.200 quilos de pes. Gran part de la «culpa» d'aquest bon rendiment la té el canvi de marxes 9G-Tronic. Les ràpides i gairebé inapreciables transicions entre velocitats fan que en tot moment es gaudeixi d'una enèrgica resposta al pedal de l'accelerador.

A continuació vam provar un altre V 300 d, però amb el sistema 4Matic i l'acabat AMG. Amb les grans dimensions de la Classe V s'agraeix el treball que realitzen conjuntament els dos eixos. Finalment vam conduir un V 250 d. Tot i que els 190 cv i, sobretot, els 440 Nm de parell, segueixen sent suficients per moure el Classe V, aquest motor es troba més còmode quan es selecciona el mode «S» (Sport) del sistema Drive Selct, per tenir una resposta més enèrgica del motor.

Des de la versió més accessible del Classe V, disponible des de 50.200 euros, s'ofereix un extens equipament de sèrie. El model del 2014 ja es va posicionar com un autèntic referent en matèria de seguretat gràcies a sistemes com l'Attention Assist o l'Auxiliar de Vent Creuat, i ara amplia aquest lideratge en sumar fins a 13 sistemes de seguretat i assistència d'última generació.