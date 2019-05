Fiat i Renault estudien fusionar-se

El grup Fiat Chrysler ha proposat a Renault la creació duna societat on les dues empreses estarien representades al 50%, segons han explicat fonts de les dues marques. La fusió implicaria la creació del tercer grup automobilístic més gran del planeta -amb 8,7 milions de vendes conjuntes i una forta presència en mercats clau així com en tots els segments-, i del grup líder en la transformació del sector de l'automòbil, en referència a l'electrificació i la conducció autònoma, segons apunta la marca italiana. El grup Renault, que inclou la marca Nissan tot i que de moment no estaria dins de l'operació, ha explicat en un comunicat que els directius "han decidit estudiar amb interès" aquesta proposta i els beneficis que li podria aportar.

La nova societat en dependria d'una altra radicada a Holanda i el seu consell d'administració estaria format per onze membres, amb una majoria independent i el mateix nombre de representants –quatre- per part de Fiat Chrylser i Renault. A més, la societat cotitzaria a la borsa de Milà, Paris i a Nova York i els beneficis serien repartits a parts iguals.

Segons sosté Fiat Chrysler, la combinació dels dos grups suposarà una "millora substancial" de l'eficiència i la velocitat del desenvolupament del producte i descarta el tancament de plantes.

Si l'operació s'acaba concretat, la combinació de l'activitat dels dos grups permetria oferir un ampli ventall de marques i segments, des de les de luxe com Maseratti i Alfa Romeo, com d'altres més populars com Daci i Lada, a banda de Fiat, Renault, Jeep i Ram. Més, el grup italià ressalta que si bé Renault té una forta presència a Europa, Rússia, Àfrica i el l'Orient Mitjà, Fiat Chrysler és un dels líders en el mercat nord-americà i llatí.

En el comunicat, el Grup Fiat Chrysler mostra la seva predisposició a estendre l'aliança a llarg termini a altres marques del grup Renault, com Nissan i Mitsubishi, el què permetria arribar a la venda de 15 milions de vehicles anuals.