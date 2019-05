Citroën C5 Aircross, màxima modularitat en format tot camí

El Citroën C5 Aircross no és aliè a la constant evolució que pateix el mercat de l'automòbil, que ha canviat de manera radical la concepció de la mobilitat per part de l'usuari. Si en l'adquisició d'un cotxe es segueix mantenint el factor emocional com un dels components clau a l'hora de prendre la decisió, el conductor comença a valorar altres aspectes que fan que la balança es decanti cap a un o altre model.

En aquest sentit, el model francès es consolida oferint una modularitat i una capacitat de càrrega envejables, responent a la demanda dels conductors, que les consideren una de les característiques més importants a l'hora d'adquirir un automòbil. La idea de màxima practicitat interior és un dels principals cavalls de batalla a l'hora de dissenyar un vehicle, i el Citroën C5 Aircross n'és un clar exemple.

El SUV francès ha estat desenvolupat sota uns estrictes criteris d'aprofitament de l'espai destinat tant al conductor com als ocupants i al maleter. El C5 Aircross es presenta com el màxim exponent del programa Citroën Advanced Comfort, amb què la firma gala combina conceptes com benestar, la comoditat, la tecnologia i la modularitat en un univers tradicionalment espartà com és el dels tot camins.



Un maleter per a cada ocasió

Entre altres detalls, els seients Advanced Comfort juguen un paper clau a l'hora d'optimitzar la distribució de l'habitacle. A la fila posterior els seients són independents, tenen tots la mateixa mida i es poden reposar en 5 posicions, lliscar en 150 mm cap endavant o cap enrere o abatre fins a formar un terra totalment pla. D'aquesta manera es pot jugar amb la posició de cadascuna de les 3 places posteriors per aconseguir l'espai just per al transport de qualsevol element voluminós o equipatge amb la major comoditat i seguretat.

De la mateixa manera, la configuració del maleter permet disposar de nombroses alternatives d'espai gràcies a les seves dues altures de càrrega o el fet de poder disposar d'un terra pla fins a la fila del davant. A l'hora d'allotjar objectes pesats o de difícil maneig, el C5 Aircross pot rebaixar el llindar de càrrega i gaudeix de la comoditat que ofereix la porta del darrere mans lliures. Amb les possibilitats que ofereixen les 81 combinacions disponibles d'aquests elements, el maleter del C5 Aircross ofereix un volum inicial de 580 litres sota safata, que poden arribar als 720 litres si els seients es porten fins al topall davanter. Si s'abaten completament, s'arriba fins a uns destacables 1.630 litres.