Els Audi S5 i S5 Sportback estrenen els motors 3.0 TDI

Audi acaba de presentar un nou motor per al seu model S5. Es tracta del propulsor 3.0 TDI de 347 CV, disponible per als models S5 Cupè i S5 Sportback i que disposa de la tecnologia més avançada per aconseguir reduir els consums i emissions i augmentar la potència i l'eficiència disponible.

L'S5 és un model ja conegut a la marca dels quatre anells, i sap combinar a la perfecció el disseny elegant amb l'esportivitat pròpia dels models S de la marca. Amb una graella frontal Singleframe de generoses dimensions, unes entrades d'aire més prominents que les de la resta de la gamma o uns pilots amb tecnologia LED d'atractiu disseny, l'S5 és un dels models amb més personalitat de la marca d'Ingolstadt.



Més eficiència i tecnologia

Però la veritable revolució d'aquest model la trobem al seu propulsor. Es tracta d'un motor dièsel de 3 litres que desenvolupa una potència de 347 CV i uns espectaculars 700 Nm de parell entre 2.500 i 3.100 rpm. A més, tot plegat homologant uns consums de 6,2 litres i accelerant de 0 a 100 km/h en 4,8 segons.

El nou S5 TDI disposa de la tecnologia Mild-Hybrid de la marca, que mitjançant un compressor elèctric i un alternador de 48 volts accionat per corretja és capaç de recuperar fins a 8 kW d'energia. D'aquesta manera es pot reduir el consum de combustible en fins a 0,4 litres, gràcies a una tecnologia que permet circular fins a 40 segons amb el motor apagat a velocitats entre 55 i 160 km/h quan el conductor aixeca el peu de l'accelerador. Alhora, el motor d'arrencada està format per un alternador (BAS) refrigerat per aigua, i garanteix un funcionament més immediat i suau, amb un start/stop que es pot activar a una velocitat de 22 km/h.

Però aquesta no és l'única novetat del nou S5, ja que disposa d'un compressor elèctric que, instal·lat a la trajectòria de l'aire d'admissió, té l'aspecte d'un turbo convencional, però disposa d'un motor elèctric de 7kW capaç d'accelerar la turbina fins les 65.000 rpm en tan sols 300 mil·lisegons, eliminant gairebé en la seva totalitat el típic retard entre la demanda d'acceleració i l'empenta del motor.



Dinamisme exemplar

El nou S5 3.0 TDI transmet la seva potència a l'asfalt mitjançant un canvi tiptronic de vuit velocitats que funciona conjuntament amb el sistema Mild Hybrid, i és capaç d'interrompre el flux de potència quan el cotxe està en moviment però al ralentí o amb el motor apagat. A més, disposa de tracció total permanent amb diferencial central autoblocant i d'una suspensió esportiva amb damper control opcional.

De la mateixa manera que en l'anterior model V6 de gasolina i 354 CV, el sistema d'infoentreteniment de l'S5 TDI està format per un sistema d'instrumentació digital de 12,3 polzades i una pantalla central de 8,3 polzades amb MMI touch, accés Wi-Fi i 4G. Com és habitual a la marca, disposa d'assistents de conducció i paquets de seguretat molt diversos, i té un preu de partida (de moment només per al mercat alemany) de 65.300 euros.