Audi A1 Sportback, ambicions superiors

Amb l'A1, Audi va fer els seus primers passos en el segment dels utilitaris urbans de tall prèmium. Un debut que es produïa l'any 2010 i que servia per consolidar aquest primer graó d'accés a la gamma de la marca alemanya. Ara, l'A1 es renova completament i es presenta en una segona generació situada, per grandària i pretensions, en un nivell superior, i que ara és més pràctic, tecnològic i esportiu.

D'aquesta manera, l'A1 passa a disposar d'una única carrosseria Sportback de 5 portes que ha crescut significativament. Amb 56 mm addicionals, ara mesura 4,03 metres de longitud. Alhora, l'amplada es manté pràcticament invariable amb 1,74 metres, mentre que l'altura baixa fins als 1,41 metres. Alhora, la batalla s'ha allargat fins als 2,56 metres, mentre que s'ha guanyat en amplada. El resultat: un habitacle més còmode per als seus cinc ocupants, amb especial menció a l'espai disponible per a les cames, l'esquena i el cap a les places posteriors. A més, la capacitat del maleter ha augmentat en 61 litres i se situa en 335 litres en configuració estàndard; amb els respatllers posteriors abatuts la xifra augmenta fins a aconseguir un volum total de 1.090 litres.

En matèria de disseny, destaquen en el seu frontal detalls com l'ampla graella Audi Singleframe situada en una posició molt baixa i les entrades d'aire laterals. No obstant això, un dels detalls més significatius són les tres entrades d'aire situades a la part més davantera del capó, i que representen un gest estètic de complicitat a l'icònic Audi Sport quattro de 1984.



Només gasolina

Un altre dels detalls més significatius de la nova gamma A1 Sportback és que només estarà disponible en motors de gasolina. A la presentació hem pogut provar les 3 motoritzacions de més potència, a falta de posar-nos al volant de la més bàsica, la 25 TFSI de 95 cv. En el cas de la versió 30 TFSI amb motor de gasolina 1.0 de 116 cv, es tracta d'una combinació molt recomanable per a qualsevol tipus d'ús, i ofereix unes bones prestacions per a la seva potència, consumeix poc i funciona amb suavitat, tot i tractar-se d'un motor de tres cilindres.

El canvi manual de sis velocitats no el vam poder provar, ja que totes les unitats incorporaven el canvi automàtic de doble embragatge i set velocitats, que té un sobrepreu de 1.870 euros sobre el manual. També ens vam posar al volant de la motorització intermèdia, el 35 TFSI, que porta un motor d'1,5 litres que desenvolupa 150 cv potència i gaudeix del sistema de desconnexió intel—ligent de dos dels quatre cilindres. És l'opció més recomanable de la gamma per la seva gran relació entre prestacions i consum, sempre i quan utilitzem habitualment l'A1 per viatjar amb quatre persones i equipatge. Si principalment fem trajectes urbans, resulta més interessant el 30 TFSI.

Finalment tenim el 40 TFSI amb un motor 2.0 litres que desenvolupa 200 cv de potència i que només està disponible amb la caixa automàtica S tronic de sis velocitats. Aquest motor és un model de virtuts: és suau, elàstic i molt potent, la qual cosa ens permet a més un notable dinamisme i una elevada qualitat de conducció, sobretot en carreteres revirades. És la versió més divertida, i és la ideal per a qui busqui cotxe petit, ràpid i que convidi a practicar una conducció alegre o fins i tot esportiva. Com a bon compacte prèmium, el primer que crida l'atenció és la qualitat de rodada i l'aplom que té a la car-retera; no fa la sensació que estiguem conduint un cotxe petit, més aviat podria passar per un automòbil més gran. L'augment en la distància entre eixos s'aprecia perfectament, de la mateixa manera que destaca el bon treball fet en les suspensions per aconseguir notables qualitats dinàmiques.

El sistema d'amortiment de sèrie, el més suau, compleix molt bé la seva tasca, però si ens agrada una suspensió una mica més dura podem activar el mode Sport, que aporta més precisió de trajectòria gairebé sense perdre confort, mentre que els amortidors pilotats l'A1 40 ofereixen un excel—lent compromís en funció del programa escollit. El cert és que les condicions meteorològiques durant la presa de contacte (pluja intensa, boira i fins i tot neu) no eren les més adequades i no vam fer frenades fortes, però en cap moment el cotxe es va comportar de manera estranya a l'hora de frenar. L'A1 Sportback és un model que segueix les ordres fetes amb el volant i respon de forma neutra i segura en revolts.



Assistència de sèrie

Com a part del seu equipament de sèrie, l'A1 incorpora diversos sistemes d'assistència a la conducció procedents de segments superiors. Entre aquests hi ha l'assistent de sortida de carril (Audi Lane Departure Warning), el limitador de velocitat i el Pre Sense Front, amb el qual s'avisa el conductor en cas que s'aproximi excessivament al vehicle davanter o a qualsevol obstacle. En resum, podem dir que el nou Audi A1 suposa un important pas endavant respecte de l'anterior generació. Ara és menys utilitari i més compacte, i és més gran en tots els aspectes. Els enginyers d'Audi han aconseguit un producte més prèmium, que ha guanyat en qualitat des de tots els punts de vista.