Els carnets de moto, a l'alça

Aparcar el cotxe i agafar la moto guanya cada vegada més adeptes. És pràctic sobretot a l'hora de circular per ciutat, ja que suposa un estalvi econòmic, de temps i és més fàcil aparcar-la.

A les portes de l'estiu, és quan es nota més l'augment de persones amb ganes d'obtenir el carnet de moto o ciclomotor. Alhora de treure's el permís de moto cal tenir en compte diferents aspectes: l'aprenentatge teòric i pràctic establert pel centre de formació, la disponibilitat horària, el model de vehicles per a la realització de pràctiques tant per a l'examen de pistes com de circulació i el cost econòmic, entre d'altres.

A Autoescola Auto-practic tenen més de 60 anys d'experiència i «un alt percentatge d'aprovats ens avalen», segons fonts del centre. «Sabem que la formació és molt important per poder transmetre als alumnes els continguts teòrics i pràctics adequats per moure's amb aquest vehicle de 2 rodes amb la màxima seguretat. Tenim una àmplia disponibilitat horària per adaptar-nos a les necessitats de cadascú». Estan convençuts que la millor manera d'aprendre és posant a disposició de l'interessat uns ciclomotors i unes motos àgils, ergonòmiques i fàcils de conduir, «per exemple per a les pràctiques i examen de circuit tancat tenim la la Yamaha XG 250 Tricker (tan sols pesa 120 kg)».

Per a la realització de les pràctiques i l'examen del permís AM i del permís A1, l'alumne pot triar si ho vol fer amb un vehicle amb o sense marxes. Amb tot, l'opció preferida és la de marxes, ja que d'aquesta manera constarà al permís de conduir que pots portar tant un vehicle amb marxes com sense marxes. En canvi, amb l'opció sense marxes només es poden portar vehicles automàtics.

Indumentària del conductor

La indumentària del conductor de moto és molt important, per a la seva seguretat. A Autoescola Auto-practic disposen de jaquetes, cascos, guants i proteccions de genoll per fer les pràctiques i exàmens d'aquest permís. «També és important remarcar que l'alumne porti uns bons pantalons que el protegeixin; i unes botes que cobreixin fins a sobre el turmell».

Un altre aspecte a tenir present és el cost del carnet. En aquest sentit, Autoescola Auto-practic ofereix uns preus molt competitius: permís AM (250e), A1 (400e), A2 (350e) i A (350e), taxes no incloses.

Per a més informació, es pot consultar la nova pàgina web: www.autoescola-autopractic.com i visualitzar el circuit de moto i ciclomotor al canal de Youtube.