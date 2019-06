La teòrica més pràctica

Aplicar la realitat virtual a les classes de conducció? Aquest és el sistema innovador del RACC que implanta des de fa un temps les seves autoescoles. L'objectiu d'utilitzar la realitat virtual 3D a les classes de teòrica és que els alumnes acumulin el màxim d'experiència i coneixements per anar preparats al 100% a l'examen de conduir.

L'autoescola RACC Connect va contribuir, juntament amb el RACC, a fer possible el disseny d'aquest sistema de realitat virtual 3D i va ser una de les pioneres a fer-ne ús. Les seus de RACC Connect, a Manresa i Vic, utilitzen aquest mètode a les classes de teòrica: els alumnes es posen unes ulleres per mitjà de les quals poden veure els exemples reals d'allò que treballen a l'aula amb el professor.

La realitat virtual 3D és un sistema informàtic que genera en temps real representacions de la realitat que, de fet, no són més que il·lusions. Es tracta simplement d'una realitat perceptiva que permet a l'usuari submergir-se en un món fictici tot i que ell el percep com a real. Per aconseguir aquesta sensació, Autoescola RACC Connect disposa d'ulleres de realitat virtual de darrera generació: «Aquest accessori permet als alumnes convertir el seu smartphone IOS o Android en un dispositiu de realitat virtual. Els nostres alumnes només s'han de descarregar una aplicació al mòbil mitjançant la qual tenen accés a un seguit de vídeos restringits», explica Pere Fontarnau, de RACC Connect Manresa.

I afegeix: «Aquesta aplicació els transporta, sense moure's de l'aula, als punts més conflictius per els conductors que circulen, en aquest cas, per Manresa». Així, aprenen in situ i en primera persona com actuar i reaccionar en llocs concrets.

Curs de conducció segura

Els alumnes que obtenen el permís de conduir a RACC Connect reben, de regal, un curs de conducció segura a Montmeló. I ben aviat, els alumnes que es treguin el carnet de conduir moto podran fer també, gratuïtament, un curs de conducció segura de motocicletes a Manresa: «tindran l'oportunitat de practicar el pilotatge de motos en situacions de risc, i aprendre com reaccionar en cada cas».

I com a novetat d'aquest estiu, l'autoescola RACC Connect ofereix un 50% de descompte en l'assegurança del vehicle al RACC a tothom qui es treguin el carnet de conduir a laprimera.