Land Rover: respectuós en la naturalesa, sostenible a la ciutat

La firma Land Rover sempre ha estat estretament lligada a la naturalesa per la innata capacidat off-road dels seus vehicles. Per les seves extraordinàries aptituds tot terreny els models de la marca britànica han aconseguit arribar més lluny que cap altre cotxe quan abandonen l'asfalt, un fet que ha ocasionat que tant els responsables de la firma com els propis amants de la marca tinguin una especial sensibilitat per la cura del planeta.

Això ha permès que, ara que la sostenibilitat ja no és vocacional sinó obligatòria davant l'avanç imparable del canvi climàtic i altres problemes mediambientals, Land Rover disposi d'una gamma de vehicles extremadament eficients i amb uns nivells d'emissions contaminants de referència en el seu segment. I tot això gràcies als seus eficients motors dièsel Ingenium EU6,a l'avançada tecnologia híbrida endollable PHEV o al revolucionari sistema híbrid suau MHEV. I tot això comptant com a factor comú amb la construcció lleugera que permet la utilització de l'alumini, no només per l'estructura del vehicle sinó també en els propis motors. Aquest material, a més de millorar el rendiment del propulsor, permet reduir notablement el pes general del vehicle, el que influeix en els consums i emissions, a més d'en el dinamisme i maneig del vehicle, ja que se li resta molt de pes a la zona frontal on es troba el sistema de direcció.

Aquesta privilegiada situació, juntament amb l'avançada tecnologia que els Land Rover fan servir en àmbits com la seguretat, les ajudes a la conducció, la connectivitat o l'infoentreteniment, fan que els vehicles de la marca anglesa afrontin els nous reptes de la mobilitat amb plenes garanties. Entre aquests reptes destaca l'accés al centre de les ciutats, tancades al trànsit en el cas de moltes grans capitals europees per la seva mala qualitat de l'aire. Gran part de la gamma del constructor britànic compta amb l'etiqueta ZERO o ECO, que li permet rodar lliurement per aquests cascs urbans i els dièsel amb etiqueta C tenen facilitat d'accés a la majoria de nivells del protocol anticontaminació.

Gamma híbrida endollable de Land Rover



Aquest és el cas dels models híbrids endollables Range Rover PHEV i Range Rover Sport PHEV, que gràcies al seu avançat motor elèctric i a una bateria de 13,1 kWh, pot rodar més de 40 quilòmetres sense llançar emissions nocives i, per tant, gaudir de l'anhelada etiqueta CERO. Més concretament, aquests models desenvolupen 404 cv en combinar la potència del motor de combustió interna i elèctric, amb un consum de tan sols 3,1 l / 100 km que equival a unes emissions de 71g / km de CO2 gràcies a aquests 48 quilòmetres d'avanç 100% elèctric, de manera que brinden una extraordinària combinació d'altes prestacions i envejable eficiència.



L'Evoque estrena la tecnologia híbrida suau



L'arribada del nou Range Rover Evoque també va suposar l'estrena de la tecnologia MHEV en la marca Land Rover. MHEV significa Mild Hybrid Electric Vehicle, o el que és el mateix, un vehicle elèctric híbrid suau. També anomenats microhíbrids, aquest tipus de vehicles no són capaços de rodar amb propulsió purament elèctrica, però integren una bateria de 48 V que emmagatzema l'energia elèctrica generada durant les frenades per al seu ús en acceleració, que és quan més es disparen els consums en un cotxe i, per tant, també les emissions contaminants.

Aquesta reducció d'emissions els permet accedir a l'etiqueta ECO, gaudint així de tots els avantatges dels vehicles amb aquesta classificació, com l'accés al centre de les grans ciutats fins i tot en episodis d'alta contaminació i zones de prioritat residencial, la reducció o exempció en el pagament de parquímetres i en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i descomptes en peatges.

Després de la seva estrena en l'Evoque, aquesta tecnologia híbrida suau s'ha estès a altres models com el Range Rover Sport en la seva versió 3.0 i6 HST MHEV i en diferents motoritzacions del Discovery Sport.



Motors dièsel extremadament eficients



Encara que sembli que avui dia només siguin ecològics els models electrificats, ja sigui amb motors híbrids, híbrids endollables o elèctrics purs, la veritat és que l'avanç en la indústria automotriu ha permès aconseguir unes xifres de consums i emissions contaminants increïbles en propulsors de combustió interna.

Aquest és el cas dels motors diésel EU6 de Land Rover, que es troben entre els més nets del món. I és que no té res a veure un dièsel de fa uns anys amb els moderns blocs actuals. La mala fama d'aquest tipus de combustible només correspon a propulsors dièsel antics, ja que els moderns aconsegueixen fins i tot emissions més contingudes que alguns motors gasolina. Per exemple, un Land Rover Discovery Sport amb motor D150 de tracció davantera és capaç de llançar un consum mitjà de només 5,3 litres als 100 quilòmetres recorreguts. Una xifra més que destacable si tenim en compte que desenvolupa ni més ni menys que 150 cv i 380 Nm de parell motor, amb un pes del conjunt de més de 1.800 quilos.

Un pas per davant



Tots els avenços anteriorment descrits són resultat d'una estratègia que Land Rover va iniciar fa molt de temps per adaptar-se de forma natural als canvis que està experimentant la mobilitat en general i més concretament l'automoció, en la qual la sostenibilitat és una peça fonamental. Gràcies a aquesta estratègia la firma britànica disposa en l'actualitat d'una gamma de vehicles amb motors gasolina, dièsel i electrificats altament eficients, que són una referència en cadascun dels seus respectius segments.

I tot això combinat amb la seva innata capacitat off-road, per endinsar-se en la naturalesa amb el mateix respecte mediambiental que li permet fer-ho també ara a les ciutats més modernes i restrictives del món. Una dualitat possible gràcies a la utilització de la tecnologia més avantguardista del mercat automobilístic.