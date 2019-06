104 Suzuki Vitara 4x4 per a la prevenció d'incendis

La finca de Les Comes de Súria ha estat l'escollida per engegar, un any més, la campanya de prevenció d'incendis de la Catalunya Central que porta a terme la Diputació de Barcelona. Ara fa un any el concessionari oficial Suzuki a la Catalunya Central, Accessoris Manresa, va fer entrega d'un total de 103 unitats de vehicles 4x4 de la marca japonesa, i en aquesta ocasió la xifra creix en un vehicle per arribar a un total de 104 unitats. Els encarregats de fer servir aquests vehicles seran, com és habitual, tot l'equip de voluntaris de la Diputació, que s'encarreguen d'informar de qualsevol incidència dins la ruta que tenen establerta.



La concessió manresana, que va guanyar el concurs de licitació, és l'encarregada de portar a terme tota la logística de preparació de vehicles, entrega, manteniment i assistència tècnica i d'accident durant tota la campanya, incloent-hi els dies festius. Un cop acabi el període de vigilància, previst de cara al proper mes de setembre, el concessionari també s'ocuparà de recollir els vehicles per a la posterior venda a clients particulars.



Repartits per tota la província

Està previst que els 104 vehicles Suzuki 4x4 es reparteixin per les 12 comarques que formen la província de Barcelona, i que inclouen l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès, Osona, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Una de les característiques de la Catalunya Central és que té unes condicions orogràfiques que en ocasions són força complicades, de manera que les necessitats de vigilància en aquestes comarques s'incrementen notablement. Per aquest motiu a la repartició un total de 61 unitats han anat destinades a aquest territori. En un total de dues jornades s'han fet una sèrie de cursets per explicar les característiques dels vehicles, així com els passos a seguir en cas d'incendi.

Un model ben consolidat

En aquesta ocasió el vehicle destinat a la prevenció d'incendis és el nou Vitara 1.0Turbo, que disposa d'un motor de gasolina amb 3 cilindres que desenvolupa una potència de 111 cv. Una de les principals virtuts d'aquest propulsor és que homologa unes quotes d'emissions i consums per sota de la mitjana del mercat.

Com és evident, un model tan consolidat al mercat com el Vitara ofereix la necessària tracció 4x4 i el pràctic sistema de bloqueig «All Grip» de Suzuki, que li permet adaptar-se a qualsevol tipus de terreny i resulta ideal per a desenvolupar les tasques de la campanya forestal de prevenció d'incendis.

D'altra banda, a partir del proper 1 de setembre, coincidint amb la fi del termini de lloguer, Accessoris Manresa conjuntament amb tota la seva xarxa d'agents de les comarques de la Catalunya Central, el Vallès, l'Alt Urgell i la Segarra, posaran a la venda tots els Vitaras que s'hauran fet servir com a vehicles seminous, amb uns preus molt interesants per als clients.