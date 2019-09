Com sortir del cotxe si et sorprèn una riuada

Les pluges torrencials estan fent estralls a l'est peninsular. A més d'inundacions i nombroses destrosses, la gota freda s'ha cobrat tres víctimes, dues d'elles persones que han quedat atrapades dins del seu cotxe després de veure's sorpresos per una riuada a Caudete (Albacete) i una més a La Jámula (Granada).



Està confirmat que un cotxe que quedi atrapat en un cabal d'aigua d'almenys 60 centímetres pot ser arrossegat si el corrent que circula ho fa a més de 10 quilòmetres per hora. "Amb 40 cm de profunditat ja hi ha moltes possibilitats que un vehicle es vegi arrossegat per l'aigua", adverteix la DGT.



Tot i que el més recomanable és no agafar el cotxe en circumstàncies meteorològiques adverses, si no queda més remei cal prendre les màximes precaucions. L'organisme de trànsit ha publicat un vídeo al seu compte oficial de Twitter en què explica als conductors com s'ha d'actuar en cas de quedar-se tancat en un vehicle per una riuada.





¿Sabrías qué hacer si te sorprende una #riada?

Con 40 cm de profundidad ya hay muchas posibilidades de que un vehículo se vea arrastrado por el agua. No te arriesgues, no atravieses zonas inundadas. #SeguridadVial #DGT pic.twitter.com/9a8KravV6c — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 12 de septiembre de 2019

En qualsevol cas, si veiem una zona inundada, la millor decisió que podem prendre és no travessar-la. "No t'arrisquis, no travessis zones inundades", alerta la DGT.