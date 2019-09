Ford Focus ST, llop amb pell de xai

Després de provar el nou Focus i descobrir les seves excepcionals aptituds dinàmiques gràcies a un xassís senzillament magnífic, estàvem desitjant que Ford estrenés les seves clàssiques versions esportives ST i RS per comprovar del que realment són capaces amb els motors indicats. La primera que ha arribat al nostre mercat ha sigut la variant ST, a l'espera que l'any 2020 ho faci la més radical de la família.

El Ford Focus ST s'ofereix amb dues versions: una dièsel de 190 cv i una altra gasolina de 280 cv que, es posiciona com l'actual topall de gamma. Tots dos propulsors són turbo i de quatre cilindres. El dièsel és un 2.0 EcoBlue amb 190 cv i 400 Nm de parell motor acoblat a un canvi manual de sis velocitats, amb el qual el Focus ST accelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segons i arriba als 220 km/h. Altes prestacions per a un consum de només 4,8 l/100 km.

La versió gasolina es basa en el motor 2.3 litres EcoBoost de 280 cv i 420 Nm de parell motor. Més enllà de gaudir d'una elevada potència i un parell inusual en aquest tipus de motors, el propulsor fabricat a la planta valenciana d'Almussafes ofereix un rendiment excepcional gràcies a altres elements, com ara l'efectiu sistema anti-lag. Aquest bloc pot anar unit a una caixa de canvis manual de sis relacions i, opcionalment, a un canvi automàtic de convertidor de parell de set velocitats.

En la presentació del Focus ST vam tenir l'ocasió de provar la versió gasolina de 280 cv amb canvi manual, que es comercialitza des de 35.150 euros i que actualment és l'única que disposa de preu oficial. A primera vista aquest model deixa intuir les seves prestacions, però sense estridències. El més cridaner és l'aleró posterior i la doble sortida d'escapament posterior, que per cert ens encanta ja que consisteix senzillament en dues grans circumferències que no recorren a innecessàries formes rares ni falsos cromats. Els para-xocs més voluminosos, uns faldons laterals o unes cridaneres llantes de 19 polzades, a més dels colors exclusius Blau Performance ST i Taronja Foc, s'encarreguen de donar un toc més esportiu però elegant al Focus ST.

L'interior segueix la mateixa línia de discreció de l'exterior, ja que tan sols es distingeix d'un Focus convencional per elements com els detalls en símil de carboni del quadre de comandaments, els pedals d'alumini o uns excepcionals seients Recaro que ofereixen una immillorable subjecció lateral sense perjudicar el confort. Com no podia ser d'una altra manera, el Focus ST ofereix tant de sèrie com opcionalment un equipament tecnològic digne del model més exclusiu de la gamma, amb els sistemes més punters de la marca de l'oval en seguretat, ajudes a la conducció, connectivitat i infoentreteniment.

Ens posem en marxa

Ford ens va preparar per a la prova dinàmica un recorregut de centenars de quilòmetres pels magnífics ports de muntanya de Niça, on vam posar a prova els límits del Focus ST. Una dura prova que va superar amb un resultat excel—lent. I és que se'ns va fer molt complicat trobar algun defecte després de completar el recorregut.

Tot just ens vam situar al seient vam activar el mode Sport des del botó de funció directa situat al volant multifunció. Amb aquest mode s'endureix la direcció, s'aguditza la resposta del pedal d'accelerador i es potencia el so del motor, a més d'endurir les suspensions i optimitzar el treball del canvi, si es gaudeix del sistema adaptatiu de suspensions i del canvi automàtic.

Per sobre d'aquest nivell hi ha el mode Race, en què es desconnecten part dels ajuts per a un major control del 'pilot'. Amb el mode Sport el motor empeny amb moltíssima força des de gairebé qualsevol rang de revolucions i fins arribar a la zona vermella del comptavoltes, gràcies al seu poderós parell. Així doncs, com a conclusió podríem dir que el Focus ST és un cotxe ideal tant per al dia a dia com per gaudir de les seves prestacions en carretera.