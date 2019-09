Peugeot 508 SW, el break radical

En un mercat on les carrosseries break del segment D tenen una quota de mercat molt per sota del que s'esperava, Peugeot presenta el nou 508 SW, un vehicle radical, amb una carrosseria que impacta des del primer cop d'ull i que va obligar a canviar de idea a molts conductors que no incloïen aquest tipus de vehicle en la seva llista de la compra.

El 508 SW aconsegueix combinar un aspecte merament esportiu amb un sentit pràctic, on destaca per la seva gran habitabilitat i el seu ampli maleter, al qual s'accedeix de forma molt senzilla. Amb una capacitat de 530 litres sota safata, les seves formes són senzilles i és totalment aprofitable. Més enllà de la seva vocació pràctica, l'entrada del maleter destaca per un acabat cuidat, amb un llindar d'acer inoxidable.



Destacada modularitat

Si la modularitat és un dels trets fonamentals d'un break, el Peugeot 508 SW disposa d'una banqueta posterior 2/3-1/3, equipada amb la funció Magic Flat. Aquest sistema permet abatre, de forma immediata, les dues parts de la banqueta per mitjà de dos comandaments als quals es pot accedir des dels costats del maleter. El resultat és un terra pràcticament pla que disposa d'un volum de càrrega total de 1.780 litres.

Peugeot ha treballat exhaustivament en l'arquitectura del vehicle, els seus volums, l'optimització de les dimensions, la reducció del pes, l'aerodinàmica i els motors. Aquest model gaudeix de la nova generació Euro 6.c de mecàniques PureTech i BlueHDi, amb la tecnologia SCR generalitzada que es va presentar a la berlina. En gasolina hi haurà dues versions, amb les diferents potències dels PureTech d'1.6 litres: 180 S & S EAT8 i 225 S & S EAT8. En dièsel es podrà triar entre quatre versions BlueHDi, amb cilindrades d'1.5 i 2.0 litres i potències de 130 cv en manual i automàtic i 180 cv en versió automàtica EAT8.

Totes aquestes mecàniques ja estan homologades seguint la norma Euro 6.d temp, que anticipa les exigències de la norma Euro6.d. Entrarà en vigor a partir de gener del 2020 i afecta especialment les emissions d'òxids de nitrogen. Les xifres de les emissions de CO2 estan entre les millors de la seva categoria, i tenen en compte les noves disposicions tècniques del procediment WLTP, que apropa els consums homologats als que obté el client durant la seva utilització.