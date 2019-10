BMW 330e, un dinamisme sense comparació

En una època en què les indecisions dels clients frenen de manera important el ritme mensual de matriculacions, BMW fa un pas endavant per oferir una alternativa real amb l'última versió del Sèrie 3, un híbrid endollable que està destinat a marcar un abans i un després en un segment prèmium en què cada dia els fabricants comencen a pensar en alternatives als combustibles tradicionals.

El nou BMW 330e reuneix, d'una banda, l'esportivitat del Sèrie 3 i l'eficiència d'un motor híbrid endollable que aconsegueix uns consums realment baixos. Exteriorment, l'única diferència amb la berlina s'aprecia en l'aleta davantera esquerra, on BMW ha instal·lat el connector de la càrrega elèctrica.

Com no podia ser d'altra manera, la principal novetat del BMW 330e està sota el capó, on s'allotja el veritable secret. L'última generació de la tecnologia BMW eDrive s'associa a un motor de gasolina de quatre cilindres per millorar significativament l'esportivitat del nou BMW 330e sedan i oferir una experiència de conducció elèctrica encara més plaent.

Disponible per primera vegada en un BMW, el sistema XtraBoost equipat de forma estàndard augmenta l'acceleració del sistema híbrid endollable fins a un màxim de 292 CV. Les ràpides respostes del sistema de conducció encapçalen les característiques de conducció del nou BMW 330e sedan. A més, el seu rang elèctric és més del 50 per cent més gran que el del seu predecessor; és possible recórrer 66 quilòmetres en mode zero emissions. El consum de combustible i les emissions han disminuït en més del 15 per cent respecte els nivells del model anterior: d'1,9 a 1,6 litres per cada 100 quilòmetres i de 43 a 37 grams per quilòmetre.

Unes xifres que vam poder comprovar durant el test drive realitzat a la presentació internacional per les carreteres que envolten la ciutat alemanya de Munic. En mode cent per cent elèctric vam poder rodar una mica més de seixanta quilòmetres, la qual cosa s'ajusta molt a les xifres anunciades per la marca. Sorprenent també va ser el consum ofert pel motor híbrid, en el qual la mitjana obtinguda va ser d'1,8 litres als cent quilòmetres, tot i que quan incrementem la velocitat per adaptar-nos a les autopistes el consum s'incrementa.

En el nou BMW 330e la interacció controlada de forma intel·ligent del motor elèctric i el de combustió arriba a un nivell completament nou. L'electrificació del tren motriu contribueix més que mai no només a augmentar l'eficiència, sinó també a una forma distintiva del plaer de conduir. El sistema híbrid endollable combina les capacitats d'un motor de gasolina de quatre cilindres i 2,0 litres amb tecnologia BMW TwinPower Turbo i una potència de 184 CV amb el talent d'un motor elèctric, que genera una potència màxima de 113 CV. Funcionant alhora les dues fonts de potència produeixen un parell màxim de 420 Nm.

Un altre dels aspectes destacats és l'eficàcia del sistema de reconeixement de veu, i és que durant el recorregut, unes obres ens van impedir continuar amb el recorregut programat. Va ser quan vam indicar al sistema que eliminés l'etapa del navegador, i es va reconfigurar la ruta evitant l'etapa que transcorria per on s'estaven realitzant les obres.