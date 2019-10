Honda e, urbanita elèctric

No és cap secret que el mercat automobilístic cada cop demanda més vehicles elèctrics, i cap fabricant vol quedar enrere en aquesta competició. Un dels darrers fabricants en anunciar un nou model elèctric ha sigut Honda, que amb el model Honda e disposarà d'un model utilitari 100% elèctric a la seva gamma, que serà presentat oficialment aquest mateix any.

Pel que fa a l'estètica, el que més crida l'atenció d'aquest model és l'estil retro, que es combina a la perfecció amb detalls futuristes, com la il—luminació led l'absència de retrovisors, que es substitueixen per dues càmeres. Però tot i que el nou petit utilitari de 3,9 metres pugui ser innovador en termes de disseny, on realment es troba la veritable revolució és a l'interior i al motor.

L'habitacle del nou Honda e disposa de cinc pantalles distribuïdes per tot el quadre de comandaments. Sí, no es tracta d'un error de lectura, un total de cinc monitors diferents informaran el conductor de diversos paràmetres de conducció. La pantalla situada just darrera del volant mesura 8 polzades i fa de quadre d'instruments digital, amb informació sobre la velocitat, l'autonomia, la càrrega o el mode de conducció.

Per la seva banda, al quadre de comandaments s'ubiquen dues pantalles de 12,3 polzades, que permeten accedir al sistema multimèdia, la navegació o la connectivitat amb el telèfon mòbil. Finalment, les dues pantalles situades als extrems del quadre de comandaments fan, evidentment, de retrovisors, ja que recullen les imatges que capten les càmeres exteriors.

Autonomia superior als 200 km

El nou Honda e estarà equipat amb un potent motor elèctric de 110 kW (150 CV) que disposarà d'una bateria de 35,5 kWh i d'un parell superior als 300 Nm. Tot plegat, juntament amb una autonomia que superarà els 200 km, un repartiment de pesos de 50:50, un centre de gravetat molt baix i un radi de gir de 4,3 metres faran de l'Honda e una opció urbana molt interessant. A l'hora de recarregar les bateries, Honda anuncia que serà possible recarregar el 80% del total en tan sols 30 minuts mitjançant un carregador ràpid.

La marca japonesa promet una conducció molt pràctica gràcies a la tracció posterior o al sistema de control amb un sol pedal, que aprofita la frenada regenerativa per reduir la velocitat i evitar haver de fer servir el pedal de fre en la majoria de les frenades. Tot i que encara no està a la venda, el nou Honda e ja ha acumulat més de 31.000 comandes.