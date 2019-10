Peugeot e-208, compacte, elèctric i amb molt present

L'ofensiva de l'electrificació en l'automòbil segueix fent els passos adequats. El grup PSA, de la mateixa manera que la resta de companyies, ha d'assumir el repte de l'any 2021 i el seu ajustat límit d'emissions com més aviat millor (95 g per km i 95 euros de sanció per cada gram que excedeixi d'aquesta xifra a la mitjana de la gamma que la marca acrediti l'any 2020). Tots diuen que arribaran amb la incorporació de models híbrids i elèctrics, però més que dir-ho caldrà fer-ho. I en això està Peugeot.

Els jurats espanyols del Car Of The Year vam tenir ocasió de provar en exclusiva, al centre de tests de Mortefontaine (París), tota la gamma electrificada (amb models encara en fase de desenvolupament) que arribarà en breu al catàleg de la marca del lleó. El Peugeot 208 és un dels models de referència i es postula com un dels candidats al guardó europeu. Per això, disposar d'una proposta 100% elèctrica és clau en el desenvolupament de la gamma. També s'oferirà amb mecàniques dièsel (100 cv) i gasolina (75, 100 i 130 cv), tot i que l'elèctric (136 cv) ens sembla una aposta molt encertada.



Quatre nivells d'equipament

El nou e-208 (amb unitats de prova encara en fase de presèrie) que hem pogut provar destaca per oferir diverses propostes d'equipament Active, Allure, GT Line i GT. Això permet que, sobre el mateix model propulsat per un motor de 100 quilowatts, puguem triar entre un quadre d'instruments amb l'última generació del 3D i-Cockpit digital o la tradicional instrumentació analògica. Aquesta diferenciació també comporta grups òptics diferents tant en el frontal com en la part posterior, així com una pantalla central multimèdia de menys grandària en les versions inferiors a la GT. També varia la pantalla a la consola central que segons la versió és de 5, 7 o 10 polzades.



Al volant

Un cop entrem a l'asfalt de Mortefontaine ens agrada especialment la gran estabilitat que ofereix l'e-208 i la manera com entrega la potència. El motor de 136 cv accelera com un dimoni, i els 260 Nm de parell donen al 208 aquest caràcter esportiu que acostumàvem a trobar en els 205 GTi. A grans trets l'e-208 és un cotxe ràpid i silenciós (no tenim aquesta sensació de soroll de tramvia), que no té res a envejar a un esportiu compacte. Pesa 1.455 kg, la qual cosa li permet ser tremendament àgil. La suspensió és un altre dels seus actius, i es mostra ferma i amb un bon compromís en traçar revolts molt tancats. La frenada (que pot ser regenerativa per millorar la recàrrega) és equilibrada fins i tot quan li exigim una mica més de rendiment a la pista.

Disposem de tres modes de conducció: ECO, per optimitzar l'autonomia, Normal, per a una conducció estàndard, i Sport, que prioritza el dinamisme i ofereix una molt bona acceleració (oficialment anuncien de 0 a 100 km/h en 8,1 segons).

El comandament del canvi automàtic d'una velocitat és molt semblant al de les versions EAT8 de Peugeot, amb dos modes d'ús: el D, en què la retenció al desaccelerar és poca, i el B, on reté molt més. Amb pràctica podem fins i tot prescindir del pedal del fre en circular per un entorn urbà.

Espai, malgrat tot

Els conductors que facin més d'1,90 metres poden viatjar a les places posteriors sense tocar al sostre, i amb espai suficient per als peus i genolls (sempre que el conductor no tingui la mateixa talla, és clar). La bateria, de 50 kWh, està situada sota el terra, la qual cosa permet no haver de reduir l'espai per al maleter ni les places interiors. Tant si optem per una versió de gasolina, dièsel o elèctrica, el maleter és el mateix: 265 litres.

Les unitats de desenvolupament provades disposaven de sistemes de recàrrega ràpida (30 minuts), tot i que de sèrie equiparà opcions de recàrrega en un wallbox trifàsic (que suposa unes cinc hores) o en un carregador estàndard domèstic, que completa la càrrega en set hores i mitja. Les unitats de prova encara no complien amb tots els estàndards de recàrrega, però la marca assegura que oferiran 340 quilòmetres d'autonomia efectius. El preu del nou e-208 estarà entre els 29.850 euros per a l'e-208 Active i els 34.800 euros per a la versió GT.