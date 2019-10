Royal Enfield Interceptor INT 650, elegància roadster

La gamma Royal Enfield s'acaba de reforçar amb l'arribada de la seva nova generació de motocicletes Twin. Una sèrie de models que, com en el cas de la Interceptor INT 650, s'inspiren en el model històric que porta el seu nom, amb el distintiu dipòsit en forma de llàgrima i les tradicionals genolleres, el seient còmode i encoixinat i el manillar d'estil scrambler que es remunta a la Califòrnia dels anys 60.

Aquestes primeres motocicletes bicilíndriques fabricades per Royal Enfield des de l'any 1970, rememoren una època daurada del motociclisme que va començar l'any 1948 amb l'arribada de les seves primeres motos bicilíndriques de 500 centímetres cúbics, que van evolucionar als models coneguts d'alta cilindrada Meteor, Super Meteor i, finalment, l'original Interceptor de 1960.



Imatge retro

La Interceptor INT 650 està dissenyada a consciència i fins al mínim detall. Els seus motors repliquen el look clàssic perfectament, mentre que detalls com els manillars forjats, el tap de dipòsit Monza i uns acabats molt cuidats denoten una gran qualitat.

Sent la individualitat una característica clau en els motociclistes d'avui en dia, aquest model està disponible en versions Estàndard o Custom, amb un ampli ventall de possibilitats d'opcions retro, des de pintura especial amb filetejats fins a miralls retro, deflectors opcionals i acabats alternatius per a articles com rodes, llums i components de les suspensions.

Igual que la seva germana «bessona» de la gamma Twin, la Continental GT, aquesta Interceptor INT combina una imatge clàssica amb una tecnologia acurada. A més, tots dos models comparteixen un motor comú que inspirarà confiança entre els nous usuaris, alhora que complirà amb escreix les expectatives dels pilots més experimentats.



Gaudir de la moto

Motociclisme sense complicacions. D'això tracten les noves Royal Enfield Twins. Ofereixen 47 CV, però el secret de la seva «amabilitat» resideix en la forma en què s'entrega aquesta potència dolçament, i des de la part baixa del rang de revolucions –amb un 80% del pic 52 Nm de parell– lliurat a només 2.500 revolucions, i permet un progrés suau i ràpid sense necessitat de canvis de marxa continus.

D'aquesta manera, el gran parell de motor disponible ja des d'avall les fa molt maniobrables amb trànsit dens, i amb potència suficient per rodar sense cap esforç per carretera oberta. A tot això cal afegir un xassís extremadament àgil i desenvolupat al Centre Tecnològic de Royal Enfield, al Regne Unit, conjuntament amb el constructor de bastidors esportius famós Harris Performance.

La Interceptor INT 650 ve acompanyada d'una varietat àmplia d'accessoris atractius que potencien la imatge clàssica. El preu de venda al públic té un preu de partida de 6.200 euros.