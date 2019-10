Volkswagen Golf GTI "The Original", un GTI fidel als seus orígens

Volkswagen Golf GTI "The Original"

Volkswagen Golf GTI "The Original" Volkswagen

Amb una edat de 44 anys, el Golf GTI es manté més jove que mai. Des de la seva aparició l'any 1976, el model compacte de Volkswagen ha sabut crear una imatge mítica, mantinguda per les nombroses generacions que han aconseguit marcar la pauta en el mercat dels esportius de mida compacte.

Un model icònic al qual Volkswagen ret homenatge amb el llançament de la versió Golf GTI The Original, un autèntic tribut al primer GTI MK1 fabricat a mitjan anys 70. La marca alemanya ha tractat de mantenir la idea original a partir de la qual va néixer el Golf GTI de la manera més fidel possible, i es pot afirmar sense por d'equivocar-se que ha aconseguit el seu objectiu.



Equipament original

Sobre la base de l'acabat Performance, aquest GTI fa gestos evidents de complicitat al model original. Entre d'altres, destaquen detalls com les llantes BBS de 19 polzades, l'aleró posterior, els retrovisors en color negre brillant o les franges vermelles a la graella del radiador.

Tot plegat, en una única carrosseria de 3 portes disponible en els colors clàssics Blanc Pur o Vermell Tornado, personalitzada amb dues franges negres que recorren la part inferior dels laterals, amb el logotip «The Original» inclòs. A l'habitacle es manté aquest tribut al passat amb l'entapissat de quadres, les estoretes interiors amb rivet vermell o el pom característic en forma de bola de golf de la palanca de canvis, al costat de la qual se situa una placa identificativa amb la numeració de les unitats.



2.0 TSI de 245 cv

Aquest model commemoratiu recorre al motor de gasolina TSI de 2.0 litres, que entrega una potència de 245 CV i amb el qual arriba a una velocitat màxima de 248 km/h i passa de 0 a 100 km/h en tan sols 6,2 segons. Per mantenir l'essència GTI, aquest propulsor s'acobla a un canvi manual de 6 marxes.

Com a part del seu equipament, el GTI The Original gaudeix d'una àmplia dotació que inclou el sostre solar panoràmic, el sistema de so Dynaudio Excite, la càmera de visió posterior, els fars davanters LED amb Dynamic Light Assist i el paquet de conducció semiautònoma amb identificació de senyals.

Només es fabricaran 44 unitats, una per cada any transcorregut des de la seva aparició, a un preu de 40.600 euros, amb campanyes promocionals i de finançament incloses.