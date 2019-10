Tot sobre el nou impost que afectarà 3,6 milions de vehicles catalans

L'impost del CO2 gravarà uns 3,6 milions de vehicles i es cobrarà a cotxes i furgonetes per primer cop el novembre del 2020. La conselleria ha elaborat un avantprojecte de llei que incorpora modificacions a la llei del canvi climàtic per tal de resoldre qüestions que no quedaven clares de cara a la seva implementació. Per exemple, estableix una fórmula mitjançant la qual s'han determinat els vehicles objectes de pagament perquè l'impost gravarà en funció de les emissions emeses. També introdueix que el període de meritació serà a 31 de desembre de cada any i el pagament entre l'1 i el 20 de novembre del posterior.

La posada en marxa serà per a cotxes i furgonetes, que tributaran el 2019, mentre que les motocicletes ho faran el 2020.



Pagar segons les emissions emeses

L'impost establirà cinc trams en funció de les emissions emeses. Els que emeten menys de 120 grams de CO2 estaran exempts el primer any i el pagaran amb meritació del 2020, ja que el llindar baixarà als 95 grams.

Segons exemples de la conselleria d'Economia, un vehicle que emet 140 grams de CO2 per kilòmetre pagarà 11 euros pel 2019 i 34,5 euros pel 2020. En el cas que les emissions siguin de 170 grams de CO2 per kilòmetre el tribut serà de 32 euros pel 2019 i 66,5 euros pel 2020.

Des d'Economia han apuntat que a banda de les traves administratives i burocràtiques per posar en marxa el tribut –com el recurs d'inconstitucionalitat contra la llei del canvi climàtic- també es van trobar que bona part dels vehicles contaminants no tenien la informació sobre les emissions a la fitxa tècnica. Per això, s'ha comptat amb el Barcelona Super Computing Centre per tal de desenvolupar una fórmula que amb paràmetres com el pes o la cilindrada els ha permès calcular-ho .



Quan sabré quant em toca pagar?

La Generalitat preveu notificar el proper any els conductors afectats sobre l'import que han de pagar. Una altra de les novetats de la modificació és una bonificació del 2% si el tribut es paga telemàticament.

Fonts d'Economia han apuntat que l'impost és finalista i no té un objectiu merament recaptatori sinó que els diners obtinguts es destinaran a dos fons per lluitar contra el canvi climàtic. L'objectiu final és reduir la contaminació provinent del trànsit rodat.

Concretament, la directora general d'Hisenda, Marta Espasa, ha afegit que la principal missió de l'impost, que neix de la Llei del canvi climàtic aprovada al Parlament el 2017, és "incentivar que els ciutadans adquireixin vehicles menys contaminants i obtenir recursos pel fons climàtic que serveix per lluitar contra l'emergència a nivell mundial". "És un impost en la línia amb les polítiques de la UE i també altres països com Suècia, Finlàndia, Irlanda o Alemanya, que ja han dissenyat impostos d'aquest estil", ha comentat en declaracions als mitjans.