Els vehicles que contaminen podran circular per Barcelona si paguen 2 euros al dia

Els conductors dels vehicles sense etiqueta de la Direcció General de Trànsit (DGT) hauran de pagar dos euros amb prèvia autorització si volen circular un dia laborable entre les 7 i les 20 hores per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l'àmbit de les Rondes de Barcelona a partir de l'1 de gener del 2020.

El ple del Consell Metropolità ha aprovat aquest dimarts les ordenances fiscals pel 2020, entre les quals es troba aquesta taxa, i que estableix un màxim de deu autoritzacions a l'any per moure's per la ZBE per a aquest tipus de vehicles, amb descomptes i bonificacions per a les rendes més baixes.

L'ens metropolità ha detallat que els titulars de vehicles sense distintiu que acreditin una renda de la unitat familiar inferior al doble de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem) vigent paguin la meitat, un euro.

Així mateix, les autoritzacions seran gratuïtes pels que tinguin una renda inferior a l'Iprem --per sota dels 538 euros-- més un 10% de l'Iprem vigent, i a més tots ells hauran de donar-se d'alta al Registre Metropolità.

La mesura també preveu que els titulars de vehicles estrangers que tinguin pensat transitar per l'àrea restringida paguin cinc euros per donar-se d'alta a la base de dades del Registre Metropolità i comprovar si compleixen les condicions (en el cas que no ho facin també pagaran dos euros per dia).

El vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda, ha dit que la taxa finançarà el cost de crear aquest registre i de tramitar les autoritzacions d'accés i circulació a la ZBE, i ha subratllat que tots els vehicles --amb distintiu o no-- hauran de registrar-se.