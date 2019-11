Seat comercialitzarà una motocicleta 100% elèctrica a partir del 2020

Seat ha anunciat que l'any vinent comercialitzarà una motocicleta 100% elèctrica en el marc de la seva aposta per la mobilitat urbana sostenible. El nou vehicle, equivalent a un scooter de 125cc convencional, serà presentat oficialment el pròxim 19 de novembre a l'Smart City Expo World Congress de Barcelona. Seat desenvoluparà la motocicleta en col·laboració amb el fabricant català de motos elèctriques Silence, amb seu a Molins de Rei, i es comercialitzarà tant per a clients particulars com per a serveis de mobilitat compartida. El president de Seat, Luca de Meo, ha destacat que el creixement de les grans ciutats fa que aconseguir una mobilitat eficient sigui un dels principals reptes de la companyia.

La motocicleta de Seat se suma al patinet també elèctric que l'automobilística catalana va presentar tot just fa un any en la mateixa línia d'apostar per una mobilitat urbana més sostenible.