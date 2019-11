Ferrari presenta el seu nou model Roma, amb 620 cavalls

La marca italiana Ferrari ha presentat el seu nou model coupé Roma, que incorpora una motorització de gasolina de 620 cavalls, amb la qual pot superar els 320 quilòmetres per hora de velocitat punta, segons ha informat l'empresa en un comunicat.



Ferrari ha equipat aquest vehicle amb una mecànica V8 de 3.9 litres que està associada a una transmissió automàtica de doble embragatge de vuit velocitats, que va ser presentada per primera vegada amb el SF90 Stradale.



El nou model de la firma amb seu a Maranello té una longitud exterior de 4,65 metres, mentre que la distància entre eixos es situa en 2,67 metres. A més, el pes en sec d'aquest esportiu és de 1.472 quilograms.



El Ferrari Roma és capaç de circular a més de 320 quilòmetres per hora, a el temps que la seva acceleració de zero a cent quilòmetres per hora és de 3,4 segons. El consum de combustible està actualment en fase d'homologació.





