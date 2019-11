Més d'un milió i mig de conductors catalans no veuen amb nitidesa la carretera

El 13% dels conductors catalans presenta dificultats de visió fins i tot en condicions òptimes d'il·luminació. El percentatge augmenta fins al 36,5% quan n'hi ha poca, segons un estudi sobre visió i conducció realitzat a una mostra de 1.215 persones per Essilor, la Fundació per a la Seguretat Vial (Fesvial) i l'Institut de Trànsit i Seguretat Vial de la Universitat de València. Està avalat pel Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC). Aquest problemes de visió impliquen que el conductor triga a detectar informació rellevant, fa un esforç més gran en la interpretació dels senyals de trànsit o té problemes en estimar la distància o la velocitat d'altres vehicles.

Davant d'un enlluernament, el 45,5% dels conductors triga més de 20 segons a recuperar totalment la visió central. A partir dels 45 anys, el temps de recuperació s'incrementa de manera notable. Aquesta dada és de gran rellevància tenint en compte que a 120 km/h, un temps de recuperació de només 5 segons, significaria recórrer 170 metres sense una visió correcta. El 26% dels conductors presenta deficiències en campimetria (vista lateral).

Per a l'elaboració d'aquest estudi s'han mesurat capacitats visuals per a la conducció tan rellevants com l'agudesa visual binocular de lluny, la sensibilitat al contrast, la capacitat de recuperació davant d'un enlluernament, la percepció cromàtica i el camp visual, entre altres variables, amb la col·laboració de Cepsa, que ha cedit les seves estacions de servei per poder desenvolupar les proves. Es tracta de l'estudi més gran amb proves de diagnòstic realitzat a conductors en carreteres catalanes.