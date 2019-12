Skoda Kamiq Monte Carlo, encara més exclusiu

Després de l'arribada dels tot camins Kodiaq i Karoq, la marca txeca Skoda ha completat recentment la seva gamma SUV amb el Kamiq. Es tracta d'un model que està cridat a ser tot un èxit de vendes, i que està fabricat sobre la plataforma compacta del Grup Volkswagen, compartida amb models com el Seat Arona o Ibiza, l'Audi A1 o el seu germà, l'Skoda Scala.

Per poder integrar la mateixa plataforma en models tan diferents, els enginyers de la marca han estirat la distància entre eixos per aconseguir més espai interior i un maleter de 400 litres. Els motors del nou Skoda Kamiq són el tricilíndric 1.0 TSI amb 95 0 115 CV, el bloc 1.5 TSI amb 150 CV i la versió dièsel 1.6 TDI de 115 CV. A més, a finals d'any arribarà una versió G-TEC de 90 CV que fa servir el GNC com a combustible.



Nova versió, més esportiva

El disseny de les versions normals del Kamiq és força atractiu i musculós, però la marca ha volgut anar un pas més enllà i ha dotat el seu SUV compacte de la mítica versió Monte Carlo, que en el seu moent va formar part d'un altre tot camí de la marca, el Yeti. Es tracta d'un acabat que fa referència a l'exitosa història de la marca en el món dels rallies, i a més incorpora una major dotació d'equipament.

A nivell estètic, la versió Monte Carlo incorpora una sèrie de detalls en color negre tant a la graella frontal -que té un marc distintiu- com al para-xocs frontal, els retrovisors o els faldons laterals. A més, la part posterior equipa un atractiu difusor, les aletes davanteres disposen del logotip distintiu de la versió, i a les llantes de 17" amb disseny específic de sèrie se li sumen les de 18 polzades opcionals.

Si ens traslladem al seu interior, una de les principals novetats la trobem en els nous seients dinàmics, que tenen un disseny específic, reposacaps integrats i detalls esportius finalitzats en color vermell. A més, el volant multifunció està acabat en cuir i també disposa de costures en color vermell. Aquesta mateixa combinació la trobem a la palanca del canvi de marxes o el fre de mà.

Per acabar d'arrodonir aquest conjunt esportiu, la il—luminació ambiental també és de color vermell, i a més les llums interiors incorporen tecnologia led de sèrie. Finalment, els panells decoratius i el quadre d'instruments tenen un disseny distintiu, les sortides d'aire del quadre de comandaments tenen un acabat cromat i els pedals també estan realitzats en alumini.



Equipament més complet

La dotació de sèrie del Kamiq normal és molt completa (amb elements com els fars led, la càmera posterior o el sistema de connectivitat Care Connect, entre d'altres), però la versió Monte Carlo suma a tota aquesta dotació altres elements, com les finestres tintades SunSet o el sostre panoràmic.

El procés de compra d'un Skoda Kamiq es pot realitzar al concessionari manresà MAAS Pragauto, que l'ha rebut recentment a les seves instal—lacions. Si es vol optar per la nova versió Monte Carlo -que va ser presentada al Saló de Frankfurt- ja es pot demanar al concessionari, però caldrà esperar uns mesos per rebre el vehicle.