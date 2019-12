Audi Q3 Sportback, disseny, tecnologia i dinàmica

Poc fotogènic. Un cop revisat l'excel—lent material gràfic que Audi ens va facilitar en la presentació del seu nou Q3 Sportback, aquesta és l'única conclusió vàlida: el model guanya molt al natural i les fotos no li fan justícia. Després de passar tot el dia al seu voltant, delectant-nos amb el seu equilibrat tacte, la seva suavitat i facilitat de conducció i, segons la motorització escollida, les seves altíssimes prestacions, la unitat exposada a la sala on es realitzava la conferència de premsa desviava els nostres ulls: «que bonic és, què bé els ha sortit, resulta fins i tot discret i, malgrat tot, té un gran maleter, espai per a cinc adults i va fenomenal en tots els terrenys...» un Q8, sense el seu elevat preu, alts consums i excessiva grandària.

MÉS ATREVIT

El nou Audi Q3 Sportback té una longitud de 4,50 metres, una miqueta més llarg i baix que el model que li serveix de base, el Q3. Però on realment apreciem diferències és a partir del seu pilar central, que va descendint cap a la part posterior per crear un volum més esportiu. Al seu interior conserva el quadre de comandaments del seu germà de gamma, presentant els excel—lents materials d'aquest i la seva bona presència.

A la meitat del quadre de comandaments, a la zona més accessible, hi ha la pantalla del sistema multimèdia MMI de la marca, que pot aparèixer amb pantalles de 8,8 i 10,1 polzades. Es beneficia de la navegació connectada a internet, així com d'un munt de serveis d'assistència online. També el panell d'instruments pot estar format per una altra pantalla de fins a 12,3 polzades, amb gràfics personalitzables i molt atractius a la vista. L'habitabilitat és molt semblant a la del Q3, amb el matís de l'altura de les places posteriors, que es redueix lleugerament tenint en compte el perfil d'estil cupè del nou model.

Un avantatge és que els seients posteriors es poden desplaçar longitudinalment fins a 13 centímetres, i els respatllers s'inclinen uns quants graus en proporcions de 40/20/40 per millorar el confort individual en marxa. Donant tot l'espai als ocupants de darrere, el maleter presenta una capacitat de 530 litres, un valor realment bo per la seva categoria.



BONA OFERTA DE MECÀNIQUES

Des de l'inici de la seva comercialització l'Audi Q3 Sportback estarà disponible amb tres motors de gasolina -de 150,230 i 400 CV- i dos dièsel -de 150 i 190 CV-. Aviat apareixeran una altra opció de gasolina de 190 CV i una versió d'hibridació lleugera de 48 volts basada en el motor de gasolina de 150 CV. En tots els casos, menys en el d'accés que fa servir una caixa manual de 6 relacions, el canvi escollit és un automàtic de 7 velocitats. A més, excepte en els menys potents de cada combustible, la tracció és la integral quattro.



UN MÓN D'EQUIPAMENT

Com a bon Audi, la llista d'elements que porta o pot portar és molt extens. De sèrie trobem dispositius com les òptiques led, la direcció progressiva que millora el comportament en ser més directa a mesura que s'augmenta l'angle de gir, o la suspensió esportiva. Podem triar l'amortiment intel—ligent que canvia la seva duresa en funció dels modes que escollim al sistema Audi Drive Select, i que també s'adapta a paràmetres del motor, el canvi, l'electrònica o la direcció-. El nou Audi Q3 Sportback uneix l'estil esportiu d'un cupè amb la practicitat i possibilitats d'un bon SUV de certa grandària.

Si el Q3 ens va encantar pel seu equilibri general en tots els sentits, el seu germà Sportback afegeix un disseny molt atractiu i, gairebé amb la mateixa mida, la seva mateixa versatilitat, capacitat i confort. A més, costa molt poc més que el normal -uns 2.500 euros més, però amb millor equipament- i, si en el seu primer any Audi Espanya estima que el 60% de les vendes siguin Q3, estem convençuts que, en poc temps, l'Sportback igualarà i fins i tot superarà aquest percentatge. Temps al temps.

Per al nostre mercat, el preu d'accés per a la versió 35 TFSI de 150 CV és de 39.220 euros; per la seva banda el dièsel 35 TDI arrenca en 40.690 euros.