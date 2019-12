Renault Captur 2020, millorant el present

Renault està duent a terme una renovació molt intel—ligent de la seva gamma, ja que no canvia sinó que potencia i optimitza les claus de l'èxit de cadascun dels seus vehicles. D'aquesta manera el Captur 2020 segueix la mateixa estratègia que vam veure fa pocs mesos en els nous Clio i ZOE, amb una imatge exterior molt similar a l'anterior generació, per no entelar un èxit comercial que es basa principalment en el disseny. Tot plegat, acompanyat d'una autèntica revolució «interior» que es plasma en un habitacle amb una gran qualitat percebuda i amb un nivell tecnològic digne de vehicles de segments superiors.

La imatge del Captur 2020 és innegablement similar a la del seu predecessor, però amb un aspecte molt més robust i esportiu gràcies a unes línies més musculoses i a unes dimensions superiors. Utilitza la plataforma CMF-B estrenada pel nou Clio, que li permet gaudir d'unes cotes exteriors grans i, per tant, d'un habitacle més espaiós. La longitud s'estén 11 centímetres, i assoleix els 4,23 metres. L'amplada gairebé creix 1,9 cm i es posiciona en pràcticament 1,8 metres, i la distància entre eixos s'eleva fins als 2,63 metres. Si unim aquest creixement amb elements com uns passos de roda més voluminosos, uns para-xocs de nou disseny, marcades nervadures a la carrosseria i unes llantes de fins a 18 polzades, obtenim un aspecte molt més imponent que el del seu predecessor.



INTERIOR DE QUALITAT

Com apuntàvem a l'inici, l'evolució més important del Captur 2020 s'amaga en el seu habitacle. L'interior és pràcticament igual que el del seu germà de gamma Clio. El volant, la instrumentació digital o la situació de la gran pantalla vertical del quadre de comandaments, entre altres elements, recorden inevitablement als de l'utilitari francès.

Amb aquest interior, el Captur ha guanyat moltíssim en qualitat general. La disposició del conegut smart cockpit enfocat cap al conductor, la bona qualtitat dels materials utilitzats, l'àmplia presència d'elements encoixinats i plàstics tous i, evidentment, les cridaneres pantalles digitals, fan que els passatgers sentit que estan a bord d'un cotxe prèmium.

Davant del conductor se situa un quadre d'instruments digital que pot ser de fins a 10,2 polzades, i el quadre de comandaments està coronat per una pantalla vertical de fins a 9,3 polzades des de la qual es controlen tots els sistemes d'infoentreteniment i ajudes a la conducció, incloent-hi el sistema Multi-Sense, que permet triar entre tres modes de conducció: Eco, Sport o MySense (personalitzat).

Unes cotes exteriors superiors permeten oferir un interior més habitable. A les places davanteres es gaudeix d'un espai sorprenentment generós, mentre que la banqueta posterior guanya 4 cm d'amplada. Aquest fet permet als ocupants viatjar més amples, alhora que gaudeixen d'1,7 cm més d'espai per als genolls.

A més, i com ja passava en el primer Captur, la banqueta es pot desplaçar longitudinalment fins a 16 centímetres, i es passa d'un maleter de 422 litres en la posició més endarrerida fins als 536 en la més avançada. A grans trets el maleter ha guanyat 81 litres respecte al del primer Captur, dada a la qual se sumen els 27 litres d'emmagatzematge extra provinents dels espais portaobjectes de l'habitacle. Si ho sumem tot obtenim un SUV tremendament útil i funcional.

GAMMA DE MOTORS

La segona generació del Captur arriba amb tres motors de gasolina i dos dièsel, mentre que a mitjan 2020 arribarà una variant híbrida endollable. L'oferta en gasolina comença amb el TCe 100, un motor de tres cilindres i un litre de cubicatge que entrega 100 cv i 160 Nm de parell motor, acoblat a un canvi de marxes manual de cinc relacions. Aquest motor té la possibilitat d'aprofitar-se d'un sistema de doble combustible GLP, amb el qual pot incrementar encara més la seva eficiència.

El motor gasolina intermedi és el TCe 130 FAP amb 130 cv i 240 Nm, acoblat a una caixa de canvis manual de 6 relacions o a una caixa automàtica de doble embragatge i 7 marxes amb lleves al volant.

El més prestacional d'aquesta gamma és el TCe 155 FAP, amb 155 cv i 270 Nm. Aquest propulsor d'1.3 litres va acoblat a una caixa del canvi automàtica de doble embragatge i 7 relacions amb lleves al volant.

Per la seva banda, les opcions dièsel es redueixen al motor 1.5 dCi amb dos nivells de potència: 95 cv i 240 Nm o 115 cv i 260 Nm de parell motor. El primer va acoblat a un canvi manual de 6 relacions, mentre que el segon pot fer-ho amb la citada automàtica de 7 velocitats.

El Captur serà el primer model a emprar una motorització híbrida endollable ja no només de Renault, sinó de tot el seu segment. Aquesta es basa en la tecnologia E-Tech Plug-in, i empra un motor de gasolina 1.6 de nova generació acompanyat de dos motors elèctrics amb els quals s'obtenen 160 cv de potència. Va acoblat a una nova caixa de canvis multimode i empra una bateria de 9,8 kWh. Amb tot aquest conjunt el Captur E-Tech Plug-in pot recórrer 45 quilòmetres en mode 100% elèctric fent un ús combinat i fins a 65 en cicle urbà, amb pics de velocitat de fins a 135 km h.



TECNOLOGIA PRÈMIUM

Un altre aspecte que el Captur 2020 comparteix amb l'última generació del Clio és que democratitza completament els sistemes d'ajuda a la conducció i seguretat més avançats del mercat. D'aquesta manera, el nou SUV urbà de Renault disposa d'elements com ara la tecnologia Highway & Traffic Jam Companion, que vindria a simular una conducció autònoma de nivell 2; el regulador de velocitat adaptatiu amb Stop & Go; la frenada activa d'emergència; l'alerta d'angle mort; el reconeixement de senyals de trànsit amb alerta d'excés de velocitat; l'alerta de canvi de carril i assistent per al manteniment de la trajectòria; la càmera de 360 graus o el sistema Easy Park Assist, entre moltes altres tecnologies.

També destaca l'àmplia oferta en l'apartat de la connectivitat i l'infoentreteniment, i destaca per sobre de la resta la utilització de plataformes com les Easy Link i Easy Connect, a més de la poder emprar un sistema de so prèmium Bose.

El nou Captur s'ofereix amb quatre nivells d'acabat: Life, Intense, Zen i Zen + (l'Initiale París no arribarà al nostre mercat). Els fars són full led davant i darrere des de l'acabat més bàsic, i la pantalla central de 9,3 polzades és de sèrie en la versió més equipada de la gamma. Renault no ha desvelat encara els preus del nou Captur, però sí que ha avançat que els primers vehicles seran entregats als clients entre el gener i el febrer del 2020. La versió híbrida endollable arribarà abans de l'estiu de l'any que ve.



PAS FERM

La veritat és que la utilització de la plataforma CMF-B ha anat com anell al dit al Captur, que ofereix un comportament més àgil, segur i confortable que el seu predecessor. Des dels primers quilòmetres ja es percep que el Captur 2020 és molt més cotxe que el model del 2017. La rodada és més ferma i estable, la qual cosa no va lligada a una posada a punt de la suspensió més incòmoda ni a un comportament més brusc del vehicle, per més que pugui sorprendre. El nou SUV urbà de Renault es condueix amb la mateixa facilitat i lleugeresa en entorns urbans que el seu predecessor, però en canvi ofereix una sensació de seguretat més gran en carretera oberta i a altes velocitats.

Pel que fa a les prestacions, en la presentació vam tenir l'oportunitat de provar els motors gasolina de 155 cv amb canvi automàtic i de 130 cv amb caixa manual. El primer no responia amb tota la contundència que s'espera d'aquesta potència, però ens va agradar per la seva suavitat. Per la seva banda, el 130 el vam veure molt més equilibrat en totes les seves facetes.

Finalment, ens agradaria destacar la nova posició del canvi manual al qual anava acoblat aquest motor, ja que és més còmoda de manipular en conduccions quotidianes, i si es vol jugar amb el canvi de marxes permet un ús ràpid i efectiu del sistema.