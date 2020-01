2019, any de "best sellers"

2019 ja és història. L'any passat el mercat espanyol va tancar en negatiu, però tot i així es van vendre un total d'1.258.260 vehicles. Com és habitual, els SUV van ser els preferits de molts compradors, i quatre vehicles d'aquest tipus es van colar entre els 10 cotxes més venuts de país. No obstant això, el cotxe més venut de l'any passat no va ser un tot camí, sinó un compacte, un segment que ha aconseguit aguantar la moda dels crossovers i mantenir-se fort al mercat. Aquests van ser els cotxes més venuts a Espanya el passat 2019.

DOMINI DE SEAT

Tres cotxes de Seat es van colar al top 10 de l'any, per tancar-lo sent la marca més venuda a tot el país amb 111.982 vehicles matriculats. A més, el fabricant espanyol, que va batre el 2019 tots els rècords possibles, va col—locar el León al capdamunt de la llista dels més venuts gràcies a les 35.847 persones que van apostar pel compacte en el moment de fer-se amb un nou vehicle.

Els Seat Arona i Ibiza, amb 25.128 i 25.121 unitats respectivament, es van conformar amb la sisena i setena plaça en el rànquing anual de vendes registrat a tot el país. El podi el van completar dos models que estan molt de moda: el Dacia Sandero, un dels utilitaris amb millor relació qualitat/preu amb 33.880 unitats, i el Nissan Qashqai, una de les principals referències mundials del segment crossover amb un total de 30.156 matriculacions.

Renault, que va acabar l'any sent la quarta marca més venuda a Espanya amb 86.419 unitats, va ser capaç de col—locar dos dels seus vehicles al llistat. (Clio amb 25.538 unitats, i Megane amb 25.403). Després dels cotxes de la marca del rombe i els citats Seat Arona i Ibiza, la tercera posició en el rànquing de marques la ocupa Volkswagen, amb 94.328 matriculacions. En aquest cas la marca alemanya està representada pel seu vehicle més famós, el Golf, elegit per 24.329 persones, tot just a les portes de l'arribada de la vuitena generació.

Tanca el top 10 el Peugeot 3008, que amb 23.308 unitats és l'únic vehicle que forma part de la llista del segon fabricant més venut al país (97.939 unitats), i l'Opel Corsa, que també va estrenar nova generació l'any passat i ja es prepara per llançar la seva variant 100% elèctrica, amb 22.252 matriculacions totals.