Nissan vehicles comercials, flexibilitat per a l'èxit als negocis

L'increment del comerç electrònic o e-commerce, així com la necessitat del repartiment denominat «d'últim quilòmetre», està revolucionant el mercat del vehicle comercial lleuger. Una de les marques que més s'ha adonat d'aquest detall és Nissan, que ha presentat la seva nova gamma de Vehicles Comercials Lleugers. La flexibilitat d'aquesta gamma de Nissan permet al client professional disposar del més ampli catàleg de vehicles adaptats a les seves necessitats, des del repartiment urbà d'última quilòmetre 100% elèctric fins a les més específiques utilitats off-road de la pick-up Navara AT32 4x4.

Líder elèctrica en comercials

La Nissan e-NV200 equipa una bateria de 40kWh, que aconsegueix que l'autonomia d'aquest vehicle sigui de fins a 301km amb una sola recàrrega (segons el cicle WLTP), sempre que ens movem en entorns urbans. Això representa un augment de més del 60% en comparació amb la generació anterior. L'e-NV200 disposa d'un sistema de càrrega bidireccional. Això vol dir que el punt de recàrrega no només permet subministrar energia elèctrica a la bateria, sinó també subministrar aquesta energia a una casa o a una oficina.

Aquesta integració de l'e-NV200 permet, per exemple, estalviar en la factura de la llum. I és que es pot connectar a la xarxa en hora punta, quan l'electricitat és més cara; o en cas d'emergència. També pot servir per emmagatzemar l'energia elèctrica generada per fonts renovables que, de no ser així, es perdria.

Derivada del turisme

Els clients poden escollir entre diverses opcions de motorització eficient (de 80, 95 i 115 CV), així com de configuració interior amb dues longituds de carrosseria i una completa gamma de carrossats. La NV250 està disponible en versió furgó i furgó doble cabina, la qual cosa garanteix la màxima practicitat i funcionalitat als usuaris. Ofereix dues longituds de carrosseria -L1/L2-, i inclou dues configuracions de seients o tres ocupants en cabina. La versió doble cabina, amb una sola longitud L2, inclou un màxim de 4 places i mampara modular per aconseguir un espai de càrrega més versàtil.

La combinació d'aquestes característiques permet a la NV250 gestionar una gran varietat de necessitats, des de lliuraments urbans ràpids fins al transport de materials de grans dimensions per a obres. La NV250 ofereix un elevat grau de seguretat i fiabilitat, gràcies a les tecnologies integrades de Mobilitat Intel—ligent Nissan i a una garantia de cinc anys o bé 160 000 km, que és líder al segment. Tot plegat, una sèrie d'avantatges que permeten als usuaris particulars o professionals estar preparats per a l'ús més exigent.

Mida mitjana i gran

Nissan ha renovat la seva gamma de furgonetes de mida mitjana i gran amb l'actualització de les NV300 i NV400, que ara ofereixen motors eficients, interiors renovats i opcions de connectivitat que garanteixen una millor experiència d'usuari. Els nous models disposen de motoritzacions eficients que compleixen els estàndards d'emissions Euro 6d-TEMP: motors més nets que generen menys emissions de NOx.

A el mateix temps, s'ha incorporat una nova caixa de canvis de doble embragatge, que ofereix major confort de conducció gràcies a una acceleració lineal sense interrupcions i a un consum de combustible molt millorat.



La revolució pick-up

El seu motor més eficient té un consum de combustible de fins 6,9 litres per cada 100 km i unes emissions de CO2 a partir de 182 g/km. La pick-up Navara és l'eina de treball versàtil definitiva, i el seu motor bi-turbo s'ofereix amb dues potències de 163 CV i 190 CV respectivament. El motor més bàsic també ha rebut un augment de 22 Nm, i ara se situa en uns impressionants 425 Nm de parell gràcies a la substitució del turbocompressor simple per un de doble.

A l'interior, la connexió entre el vehicle i el conductor s'ha redefinit gràcies al nou sistema NissanConnect amb tecnologia Alliance In-Vehicle Connectivity. Aquest sistema disposa d'un nivell de maquinari i programari que permet a l'usuari fer servir el seu telèfon en el sistema del vehicle, gràcies a una nova pantalla de 8 polzades i alta resolució.

El repartiment de mercaderies suposa el 40% de les emissions a la ciutat. Per aquesta raó, el full de ruta en vehicles comercials de Nissan es sosté sota un pilar fonamental: apuntalar el vehicle elèctric com a prioritat, mitjançant la millora constant de l'autonomia i la capacitat de càrrega, sense deixar de banda el disseny, la utilitat i la seguretat.