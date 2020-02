Seat Mii Electric, electricitat per a tothom

La gamma més urbana de Seat ha estat l'escollida per la marca espanyola per estrenar-se a l'incipient mercat dels cotxes elèctrics. Un sector que ha crescut un 75% a nivell mundial durant l'últim any, i que ha s'ha duplicat en el cas del mercat espanyol.

Per tot això, i davant el panorama que s'acosta en matèria de regulacions d'emissions i de trànsit a les ciutats, la marca de Martorell no ha volgut quedar-se enrere amb la creació d'un ambiciós programa d'electrificació, al qual s'aniran incorporant nombrosos models tant de Seat com de Cupra durant els propers anys.



DESENVOLUPAMENT PROPI

Però l'encarregat d'inaugurar aquest nou catàleg ha estat el Seat Mii electric. Es tracta del primer model 100% elèctric desenvolupat per Seat. Un procés d'evolució que té com a principal estrella un grup propulsor de 83 cv de potència, acoblat a una transmissió d'una sola velocitat amb la qual podem rebre de manera instantània els 212 Nm de parell motor disponibles.

Enfocat a un ús eminentment urbà, destaca per la seva agilitat i ràpida resposta, com vam poder comprovar en aquesta primera presa de contacte. De fet, la pròpia marca anuncia uns destacables valors en matèria de rendiment, com ara una acceleració de 0 a 50 km/h en 3,9 segons, i de 0 a 100 km/h en 12,3. A més, la velocitat màxima se situa en 130 km/h. En aquest sentit, cal destacar el comportament del Mii electric en vies d'alta velocitat, tot i que aquest no sigui el seu hàbitat natural, principalment per qüestions de despesa d'energia. No obstant això, la disponibilitat d'un sistema de gestió de retenció de la frenada permet al conductor administrar el nivell de càrrega d'una manera molt senzilla, i fins i tot guanyar quilòmetres.

Per a aconseguir-ho, i amb la palanca de canvi situada a la posició «B», es disposa de fins a quatre nivells de retenció i regeneració. En el recorregut mixt que vam realitzar per tot tipus de carreteres (autovia, nacional i ciutat), l'autonomia va baixar exactament el nombre de quilòmetres recorreguts, 104. En la mateixa línia d'autonomia, Seat assegura un total de 259 km en cicle combinat i fins a 358 km en el cas d'una utilització estrictament urbana.

La bateria d'ions de liti de 32,3 kWh de capacitat que equipa el Mii electric està integrada a la plataforma de el vehicle i se situa al lloc on es trobaria el dipòsit de gasolina en el model de combustió. La marca ofereix una garantia de 8 anys o 160.000 km, i assegura una 70% de capacitat de càrrega. És possible realitzar la recàrrega de la bateria en tot tipus de connexions elèctriques, fins i tot a la domèstica. Per recarregar un 80% de la bateria en una connexió de 7,2 kW es necessiten 4 hores, mentre que el temps es redueix a menys d'una hora si s'enganxa a un carregador ràpid de 40 kW.

GAMMA SIMPLIFICADA

En el moment del seu llançament -les primeres unitats arribaran als concessionaris aquest mateix mes-, la gamma Mii electric disposarà de tan sols dos nivells d'acabat; estàndard i Plus. A més, estaran disponibles quatre paquets d'equipament.

A nivell estètic, aquest nou Mii es caracteritza per mostrar en la seva carrosseria els logotips identificatius «elèctric» i unes llantes de 16 polzades amb disseny específic. Per la seva banda, a l'habitacle hi trobem uns revestiments i un entapissat diferenciats de la resta de la gamma, així com una instrumentació amb informació i disseny exclusiu.

Pel que fa als preus de venda al públic, el Mii Electric es presenta com el cotxe elèctric de quatre places més barat del mercat, gràcies als seus 21.230 euros sense descomptes. Però sense cap mena de dubte, el fet més destacable és l'oferta especial de llançament, que permet adquirir la versió més equipada amb els quatre paquets d'equipament per tan sols 17.900 euros. A més, en tots els casos s'inclou de regal el punt de recàrrega Wallbox.