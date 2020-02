Skoda Octavia 2020, "Simply Prèmium"

Skoda ha donat un cop sobre la taula amb la quarta generació de l'incombustible Octavia 2020. Aquesta berlina ja no es percep com un producte «low cost», sinó que la seva sofisticació ha evolucionat prou com perquè aquest argument quedi per darrere del disseny, la tecnologia o les prestacions a l'hora de plantejar la seva adquisició.

I és que la marca txeca ha volgut aprofitar el 60è aniversari d'aquest model -el més venut en tota la seva història, amb més de 6,5 milions d'unitats- per produir el millor Octavia de tots els temps. D'acord, és una afirmació que les marques acostumen dir en cada llançament, però és que en aquest cas sembla que és totalment certa.

Per començar, el nou Octavia creix en tots els sentits. Amb una longitud de 4.689 mm, la carrosseria «berlina» és 19 mm més llarga que a la tercera generació, mentre que la familiar «combi» creix 22 mm. L'amplada també s'ha incrementat en 15 mm, i pel que fa a la capacitat de maleter, el Combi segueix sent el referent del segment amb 640 litres -30 més que el seu predecessor-, mentre que la berlina cubica 600 litres -10 més que la generació anterior-.

L'interior del nou Octavia no fa més que confirmar l'aposta de l'exterior, amb un habitacle que transmet qualitat des del primer moment: els materials són majoritàriament tous al tacte i atractius a la vista, i el disseny és modern i minimalista. La digitalització és abundant amb grans pantalles que fan de quadre de comandaments i instrumentació, i la disposició dels elements és lògica i ergonòmica. Ens va cridar especialment l'atenció el volant de dos radis amb multitud de comandaments, en combinació amb els controls per ordres de veu.

Aquest ambient «prèmium» que es respira en entrar al nou Octavia es confirma després de conèixer el gran equipament que ofereix, més enllà del que ja ofereixen els seus tres generosos nivells d'acabat: Active, Ambition i Style. Entre d'altres elements, destaquen alguns opcionals d'autèntic luxe, com els seients refrigerats i amb funció de massatge -per primera vegada disponibles en un Skoda-, el visor Head-Up Display, el sistema de Climatronic trizona, els fars davanters Matrix full LED per a una il—luminació perfecta o els els fars posteriors full LED amb elements cristal—lins, entre molts altres.

Altres aspectes fonamentals avui dia en un vehicle són la connectivitat i l'infoentreteniment. I la nova berlina txeca no es queda enrere en aquests apartats. Ofereix fins a quatre sistemes multimèdia d'última generació, amb control gestuals o de veu a través de l'assistent «Laura Skoda Digital Assistant». També disposa de fins a cinc ports USB-C, Phone Box per a una recàrrega sense fils o sistema de so Canton, entre altres opcions.



MOLTES OPCIONS MECÀNIQUES

A l'interior ens va cridar molt l'atenció l'absència de palanca de canvis. I és que l'Octavia és el primer Skoda en emprar tecnologia de canvi de marxes electrònic per operar la seva transmissió DSG, que comunica quina marxa ha estat seleccionada de forma electrònica. Per això, en comptes de la típica palanca es fa servir un mòdul de control amb un petit interruptor per seleccionar els modes de conducció, així com un botó per al mode d'estacionament.

I ja que hem entrat en l'apartat tècnic, cal parlar de les múltiples opcions mecàniques que ofereix aquest Octavia: gasolina, dièsel, GNC, híbrida lleugera i híbrida endollable. Aquesta darrera, sota el nom iV, és la més nova i està formada per un motor gasolina d'1.4 litres i 156 cv, juntament amb un propulsor elèctric de 102 cv alimentat amb una bateria d'ions de liti de 13 kWh, que eleva la potència del conjunt fins als 204 cv i permet recórrer fins a 55 quilòmetres en mode 100% elèctric.

La versió bifuel G-TEC de gas es basa en el motor 1.5 TSI EVO i entrega 130 cv, mentre que en gasolina s'ofereix amb el bloc 1.0 TSI EVO de 110 cv i l'1.5 TSI EVO de 150 cv, tots dos amb possibilitat de microhibridació i canvi automàtic DSG per a disposar de l'etiqueta ECO de la DGT. El límit de gamma és el 2.0 TSI de 190 cv amb canvi DSG i tracció total. Finalment, en dièsel es comercialitzarà el bloc 2.0 TDI amb potències de 116, 150 i 200 cv, amb opcions automàtiques i 4x4.