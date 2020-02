Fiat Professional, solucions d'avantguarda

Fiat Professional llança al mercat espanyol el nou Ducato 2020. Entre les novetats del seu model més reeixit, cal destacar una actualització estètica, millores en les prestacions i un vessant tecnològic totalment renovat. A més, disposarà per primera vegada d'una versió purament elèctrica.

El Fiat Ducato és el vehicle més venut de Fiat Professional, que s'ha adaptat als diferents requisits comercials amb solucions d'avantguarda durant els 38 anys que porta al mercat. Des de vehicles de transport de mercaderies fins a vehicles més complexos, incloses les bases de transformació per a realitzar autocaravanes. De fet, el Ducato és el líder del mercat europeu per cinquè any consecutiu, el número 1 en vendes a 12 països diferents i el vehicle líder absolut com a base per a autocaravanes a Europa: aproximadament 3 de cada 4 autocaravanes venudes són Fiat Ducato. Ara, en la seva versió 2020, el Ducato s'actualitza a tots els nivells per oferir un producte més complet, amb versió zero emissions inclosa.

Estèticament, el Ducato 2020 presenta totes les diferències pel que fa a la generació actual en la part frontal. El nou model disposa d'uns muntants que s'integren entre si a través de la nova graella davantera en color titani, i que té un disseny que ocupa tot el frontal del vehicle al llarg de la línia de color negre dels fars.

A l'interior, la gamma Ducato 2020 equipa un nou sistema d'infoentreteniment amb una pantalla tàctil de 7'' realitzada per Mopar, compatible amb Apple CarPlay i Android Auto. També disposade port USB i sintonitzador de ràdio digital DAB, a més de la possibilitat d'especificar les dimensions del vehicle i possiblement la versió d'acabat per proporcionar indicacions que evitin els carrers que no siguin prou amplis o les zones de pas baixes.

Pel que fa a la dotació de seguretat, el Fiat Ducato 2020 disposa de detector d'angle mort, control de creuer, reconeixement de senyals de trànsit, sensor de pluja o sistema de control de pressió dels pneumàtics. A més, disposa del sistema Engine Idle Preset, que està dissenyat per augmentar les revolucions mínimes del motor per alimentar qualsevol equip elèctric addicional instal—lat a bord. Un altre dels elements d'equipament són les noves Led Cargo Lights, unes noves i més potents llums que arriben en tres mides diferents en funció de la distància entre eixos del vehicle, i que garanteixen una il—luminació eficient a la zona de càrrega en tot moment, de fins a 70 lux al centre i 40 lux al llarg del perímetre.

Tots els models de la nova oferta estan equipats amb motors Euro 6D. Es tracta del motor dièsel 2.3 Multijet, amb potències que van des dels 120 fins als 180 cv. Totes aquestes opcions -excepte la versió de 120 CV- poden anar associades a una nova caixa de canvis de nou velocitats 9Speed.

Pel que fa al Ducato equipada amb la nova caixa de canvis 9Speed, val a dir que malgrat les seves dimensions té potència més que suficient per moure's amb molta facilitat. A més, disposa de tres modes de conducció -Normal, Power i Eco- que podrem fer servir en funció de la carretera i les condicions del terreny. De la nova caixa de canvis en destaca especialment el seu bon funcionament, que sens dubte serà celebrat pels professionals del transport.

Pel que fa al confort de marxa, Fiat Professional ha treballat el Ducato pensant en aquells que passen moltes hores al volant. I això es nota des del primer moment. La postura de conducció és còmoda, amb tots els elements a mà, la qual cosa evita que desviem la vista de la carretera. A més, les suspensions tenen un bon equilibri entre absorció de les imperfeccions de la carretera i confort.

D'altra banda, l'arsenal tecnològic del Ducato, amb funcions com el sistema de manteniment de carril, control d'angle mort o reconeixement de senyals de trànsit, faciliten poder circular amb un vehicle de grans dimensions.



GAMMA GNC

La divisió de vehicles comercials de la marca italiana també disposa d'una nodrida representació de tota la seva gamma amb motors que poden fer servir el combustible alternatiu GNC. De fet, la gamma GNC de Fiat Professional és la més completa del mercat, i està formada pels següents models: El Panda Van, amb motor de 80 cv i autonomia de 300 km amb GNC més 630 amb gasolina; el Fiorino, amb motor de 70 cv, 300 km d'autonomia amb gas i 600 amb gasolina; la Doblò, amb motor de 120 cv, 325 km amb gas i 280 amb gasolina; i la Ducato, amb motor de 140 cv, 400 km d'autonomia amb gas natural i 90 addicionals amb gasolina.

De fet, les Fiorino i Doblò són dues de les furgonetes de més èxit entre tots els vehicles comercials de plataforma compacta, gràcies a la seva gran versatilitat, la seva fiabilitat i les possibilitats de configuració. A més, els seus moderns i eficients motors disposen de les esmentades versions GNC, que faciliten als conductors poder-se moure amb total llibertat en entorns urbans, més enllà de les restriccions al trànsit.



DUCATO ELÈCTRIC

Però la novetat més important del Fiat Ducato és, sens dubte, el debut al segon semestre de l'any 2020 del primer model 100% elèctric de la gamma. Amb el mateix disseny i habitabilitat que el seu homòleg de combustió, el Ducato Electric farà gala d'un motor elèctric de 90 kW de potència i un parell màxim de 280 Nm. La velocitat màxima serà de fins a 100 km/h, i disposarà d'una autonomia de 220 km amb la bateria de 47 kWh. Aquesta xifra es podrà augmentar fins 360 km d'autonomia amb la bateria de 79 kWh.