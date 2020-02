Volkswagen Passat 2020, cap a la conducció autònoma

El nou Volkswagen Passat 2020, que arriba als concessionaris amb subtils canvis en la seva fisonomia, suposa la vuitena generació d'un model emblemàtic que va néixer l'any 1973 i del qual Volkswagen ja n'ha venut més de 30 milions d'unitats.

Aquest automòbil, el segon amb la xifra de vendes més elevada de la marca de Wolfsburg (Alemanya), es fabrica sota dues arquitectures de carrosseria (berlina i familiar, anomenat Variant) que tenen la mateixa longitud (4,77 m.). N'hi ha dues versions més, Alltrack i GTE, aquesta última híbrida endollable amb 57 quilòmetres d'autonomia, la més gran del segment.

Es tracta d'un model concebut perquè pugui conduir-se de forma semiautònoma pràcticament a qualsevol velocitat, i la seva oferta comercial inclou 8 motors (gasolina TSI, dièsel TDI i e-Power) i 4 acabats (bàsic, Business, Executive i R-Line). Els motors dièsel tenen potències de 120, 150, 190 i 240 cv, mentre que els gasolina rendeixen 150, 190 i 272 cv. La versió híbrida registra una potència de 218 cv. Els motors van associats a caixes de canvi manuals o DSG.

En aquesta nova generació la marca alemanya busca rejovenir el seu aspecte, i ha introduït noves pintures de carrosseria més actuals i esportives amb els colors blau elèctric, verd ampolla i daurat níquel, i també noves tapisseries i acabats. A més, ara incorpora la màxima tecnologia pel que fa a conducció autònoma i connectivitat.

El Passat 2020, construït sobre la plataforma MQB, rep un redisseny dels para-xocs davanters i posteriors, així com de la graella del radiador i la inscripció Passat, disposada ara al centre de la part posterior. A més, els nous fars led per a conducció diürna, els antiboira i fins i tot llums del darrere disposen d'un disseny d'il—luminació inconfusible.

En l'apartat estètic s'ofereixen quatre noves llantes d'aliatge de 17, 18 i 19 polzades. L'interior també ha estat renovat amb un disseny més digitalitzat, es pot personalitzar amb fins a 30 colors diferents i també és possible escollir la intensitat de la llum en les diferents zones de l'habitacle.

Volkswagen aposta per l'ús intuïtiu i pel funcionament parcialment automatitzat de les tecnologies. El nou Passat és el primer Volkswagen del món que incorpora un volant capacitiu, sensible al tacte del conductor i que forma una interfície interactiva amb sistemes com el Travel Assist, que alhora es combina amb els Lane Assist, ACC predictiu i l'assistent d'obres.

Una altra de les novetats és el VW Digital Cockpit, amb noves funcions i millores en la qualitat dels gràfics i en les diferents configuracions de pantalla, que ara es poden personalitzar mitjançant una sola tecla (View) en el nou volant multifunció.

D'altra banda, IQ.DRIVE, la nova marca global de Volkswagen que agrupa tots els sistemes d'assistència, incorpora una sèrie de tecnologies que van un pas més enllà en l'apartat de la conducció autònoma. El nou Passat és el primer Volkswagen que utilitza el sistema d'assistència Travel Assist, que amb un sol clic permet conduir el vehicle de forma semiautònoma pràcticament a qualsevol velocitat, incorporant al mateix temps assistents com el Lane Assist i l'ACC predictiu.

El preu de partida del nou Passat és de 30.600 euros, una quantitat que correspon a la versió bàsica dotada del motor gasolina 1.5 TSI de 150 cv amb caixa de canvis manual.