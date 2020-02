El detall que et passa per alt i que et pot fer suspendre la ITV

El detall que et passa per alt i que et pot fer suspendre la ITV

Sempre que arriba el moment de portar el cotxe a passar la Inspecció Tècnica de Vehicles et preguntes el mateix. És millor portar-lo abans al taller per veure si està tot correcte? Sempre és bo que un mecànic et revisi el cotxe de forma regular, però sempre hi ha qui no té ni temps ni diners per fer aquesta revisió prèvia. En aquests casos, els conductors se solen preguntar pels errors més habituals en la ITV. La mateixa pàgina de la Inspecció Tècnica de Vehicles explica quines són les causes més comunes dels "suspensos": les rodes i els llums. Els segons no importen tant perquè gairebé tots els cotxes compten ja amb avisos automàtics que alerten el conductor quan s'ha fos una bombeta. Però, i en el cas de les rodes?

Molts conductors no s'aturen de forma periòdica a mirar si les rodes estan gastades. I això fa que suspenguin la ITV i hagin de tornar a passar-la. Els professionals adverteixen que cal prestar especial atenció a l'estat dels pneumàtics comprovant dades com la pressió, per exemple, un cop al mes.

Però, com podem assegurar-nos si les rodes estan massa gastades? Hi ha un mètode infal·lible i que pots portar a terme si tens una moneda d'euro. És així de senzill: agafa la moneda i posa-la a la línia de la meitat de la roda. Si pots veure el cercle daurat exterior de la moneda, és que la roda està desgastada.

La nova inspecció tècnica de vehicles va entrar en vigor el passat mes de setembre. En realitat no va suposar canvis excessius però sí que va introduir en els exàmens noves formes de mesurar gasos, el que a la pràctica ha endurit el control de les emissions.