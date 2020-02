Els patinets elèctrics de més de 25km/h necessiten permís de conduir

L'Audiència Provincial de Càceres ha emès una sentència que dictamina que els patinets elèctrics que superen els 25 quilòmetres/hora de velocitat o els 1000 wats de potència són ciclomotors i per al seu ús es necessita permís de conduir. La Sala desestima així el recurs d'apel·lació que l'acusat va interposar contra la sentència del Jutjat penal número 2 de Càceres, que pretenia que es declarés que al ser un patinet elèctric no necessitava permís de conduir.

L'acusat va ser denunciat per un agent de la Policia Local per circular amb un patinet elèctric sense permís de conducció i el Jutjat penal va declarar que per a aquest vehicle era necessari i que conduir mancant del mateix és un delicte contra la seguretat del trànsit. No obstant això, el jutjat va absoldre a l'acusat per un error de tipus en considerar que fonts oficials li havien informat que en el seu cas no feia falta, assenyala en nota de premsa el Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura (TSJEx).

Malgrat absoldre-li, l'implicat va recórrer demanant que es declarés que el que conduïa no era un ciclomotor sinó un patinet elèctric i "no té l'obligació d'obtenir llicència per a conduir". En canvi, l'Audiència de Càceres en el seu fonament jurídic segons assenyala que el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refusat de la Llei sobre Trànsit, Circulació, de Vehicles a Motor i Seguretat Viària. Considera "ciclomotor a un vehicle de dues rodes, amb una velocitat màxima de 45 km/h o bé una potència contínua nominal màxima inferior o igual a 4 kw si és de motor elèctric, sent aquestes, apunten "les característiques del vehicle que conduïa l'acusat".



Antecedents de fets

Cal recordar que els fets en qüestió es remunten al dia 17 de setembre de 2019, quan l'acusat, major d'edat i sense antecedents penals, conduïa a Casar de Càceres el vehicle de la seva propietat sense matrícula ciclomotor.

El vehicle conduït, un patinet elèctric, "té la consideració de ciclomotor i exigeix per a la seva conducció la tinença de permís o llicència", però el seu propietari desconeixia que aquest vehicle precisés de llicència de conducció per al seu ús, "havent estat induït a error al no haver estat degudament informat de la seva necessitat per a conduir", recull la sentència.