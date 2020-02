Barcelona limitarà a 30km/hora la velocitat màxima a totes les vies de la xarxa secundària

La velocitat màxima de circulació a totes les vies de la xarxa secundària de Barcelona serà de 30km/hora a partir de l'1 de març. La mesura, que l'alcaldessa Ada Colau farà via decret, té com a objectiu que al finalitzar el 2021 Barcelona tingui el 75% de les seves vies a velocitat 30 o inferior. De moment, aquest any es restringirà la circulació a un màxim de 30 en les vies secundàries i també es modificarà la velocitat en un eix de la xarxa viària bàsica: el del carrer de la Creu Coberta-Carrer de Sants. Aquest tram de 2,4 quilòmetres - des de Plaça Espanya fins al carrer de Munné- passarà del límit de 50 a un nou límit de 30. Segons l'Ajuntament, cada dia passen per aquest eix 9.700 vehicles en sentit muntanya i 8.500 en sentit mar.

Amb el canvi a 30 a la majoria de carrers de la ciutat -els de la xarxa secundària- i també a l'eix Creu Coberta-Sants, Barcelona sumarà 112 quilòmetres més de carrers 30. "Tota la ciutat ha de ser transformada, perquè això és sinònim de reduir l'accidentalitat i garantir una millor connexió a peu i en bicicleta", ha apuntat la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme Janet Sanz.