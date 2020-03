Peugeot 2008 i E-2008, fusta de líder

Peugeot ha renovat completament la segona generació del 2008, un tot camí que esdevé una alternativa en la qual preval la qualitat de materials i l'habitabilitat interior. A més, estrena una versió totalment elèctrica. En plena expansió del segment dels tot camí urbans, el nou model mesura 4,30 metres de longitud, la qual cosa suposa un creixement de 14 cm respecte al seu predecessor. També és 3 cm més alt, a més de disposar de gairebé 7 cm més de distància entre eixos. Pel que fa al 208, model en què es basa, és 24 cm més llarg, 2,5 cm més ample i 12 cm més alt.

Amb una distància entre eixos de 2,60 metres, l'habitabilitat està garantida. Té la possibilitat d'equipar el sostre panoràmic practicable, i el seu volum de maleter, amb dues profunditats segons versions, creix fins als 434 litres, gairebé 100 més que la generació anterior.



IMATGE DE MARCA

La nova generació del Peugeot 2008, fabricada a Vigo, sorprèn per la seva estètica potent i distintiva, que redefineix l'estil dels tot camí i que transmet seguretat. A més, els trets del seu disseny dinàmic destaquen encara més amb els colors de la carrosseria en vermell, blau o taronja, disponibles de sèrie. El 2008 exhibeix al frontal una graella vertical, un capó esculpit i uns llums diürns amb tecnologia led que desapareixen sota els fars per reaparèixer més avall.

Com en el 3008, l'original proposta de disseny del 2008 queda confirmada mitjançant l'opció d'equipar el sostre en color negre en contrast amb els nous colors de la carrosseria i amb l'ús d'unes noves llantes de fins a 18 polzades. Les versions de combustió disposen d'una sortida d'escapament doble.

A l'interior, el vehicle gaudeix d'una pantalla tàctil de 25,4 cm i de la nova generació del Peugeot i-Cockpit 3D, que permet accedir a una conducció semi-autònoma en autopista i vies ràpides gràcies al Drive Assist Plus. La informació sobre el monitor digital apareix en forma d'holograma, amb indicacions clares, dinàmiques i animades que es fan més grans en funció de la seva importància o de la seva urgència. Alhora, la pantalla tàctil de 10 polzades i les tecles Toggle Switchers gestionen una infinitat d'equipaments i funcions d'ajuda a la conducció.

També disposa de quatre entrades USB, dues de les quals destinades als ocupants de les places posteriors. A més, també existeix l'opció de fer la càrrega dels mòbils per inducció. El sistema d'infoentreteniment és compatible amb Apple CarPlay, Android Auto i MirrorLink.

Per garantir la màxima seguretat, el nou Peugeot 2008 equipa el Pack Safety Plus, un sistema que suma la frenada automàtica d'emergència d'última generació, capaç de detectar vianants i ciclistes en un ampli rang de velocitats que van des dels 5 fins als 140 quilòmetres per hora. Entre els sistemes d'ajuda a la conducció destaca el Drive Assist, que obre la porta a una conducció semiautònoma. A més, Peugeot ofereix el Park Assist -un sistema que fa servir automàticament la direcció per facilitar la tasca d'aparcament als conductors-, el canvi automàtic de llums curts a llargs, el reconeixement de senyals de trànsit, el control d'angle mort i el fre d'estacionament elèctric.

Al llarg d'aquest any 2020 les versions amb caixa automàtica EAT8 inclouran el Full Park Assist, de manera que realitzaran tota la maniobra d'estacionament de forma completament automàtica. Els quatre nivells d'equipament disponibles es diuen Active, Allure, GT Line i GT. De sèrie en tots els acabats s'inclou el climatitzador, els sensors posteriors d'ajuda a l'aparcament, el programador de velocitat i l'encesa automàtica dels llums. Tots els 2008 tenen tracció davantera, però Peugeot ofereix una opció anomenada Advanced Grip Control (també per a l'e-2008), que consisteix en una ajuda als descensos en pendents i un control de tracció amb una programació específica que facilita la circulació sobre superfícies de baixa adherència, com ara sorra o neu.

Peugeot ofereix per al nou 2008 diferents versions amb motors gasolina, dièsel o 100% elèctriques. Els motors de gasolina són diferents variants del propulsor de tres cilindres i 1,2 litres, amb potències de 100, 130 i 155 cv. Per la seva banda, l'oferta de dièsel es basa en el motor de quatre cilindres i 1,5 litres, amb potències de 100 i 130 cv. En combustió està disponible des de 17.550 euros en l'acabat Active.



E-2008

Per la seva banda, la versió completament elèctrica d'aquest model, el Peugeot e-2008 Active, es converteix en sinònim de plaer de conduir i parteix dels 30.450 euros (24.950 euros si el client es beneficia del Pla Moves). La seva bateria de gran capacitat és de 50 kWh, la qual cosa permet obtenir una autonomia de 310 quilòmetres en cicle WLTP i 136 cv de potència.

Disposa de dos modes de recuperació, un d'estàndard anomenat Drive i el mode Brake, que permet recuperacions des del moment en què s'aixeca el peu de l'accelerador. Aquesta versió ofereix tres modes de conducció (Eco, Normal i Sport) que permeten modificar l'eficiència, el confort i el comportament dinàmic del vehicle.

Els temps de recàrrega depenen de la potència del carregador que es faci servir: 16 hores per a un endoll domèstic; entre 5.15 i 8 hores per a una càrrega completa amb un WallBox (trifase d'11 kW o monofase de 7,4 kW), i 30 minuts per arribar al 80% de la bateria en carregadors públics de 100 kW.