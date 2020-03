La ITV del cotxe es mantindrà vigent encara que caduqui durant l'estat d'alarma

La caducitat de l'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) s'allargarà tant de temps com duri l'estat d'alarma per l'emergència sanitària del coronavirus. Així, els conductors que havien de passar el control dels seus vehicles al març en una de les 50 estacions de Catalunya veuran com l'autorització per circular s'estendrà més enllà d'aquest mes, ja que amb l'entrada en vigor del reial decret del govern espanyol el cap de setmana passat se suspenen els tràmits administratius i superar la ITV és considerat com a tal. El reial decret del govern espanyol limita la lliure circulació, excepte per als serveis bàsics, anar a treballar o comprar o adquirir aliments o productes farmacèutics, entre d'altres.

Actualment, a Catalunya hi ha cinc empreses que ofereixen aquest servei: Applus, Tuv-Sud Atisae, Certio, Prevencontrol i Itevelesa. La majoria d'elles han informat als seus clients i a les xarxes socials que suspenen la seva activitat almenys dues setmanes arran de l'estat d'alarma i per garantir la seguretat dels seus treballadors i conductors que s'adrecen a les seves instal·lacions.

És el cas d'Applus, amb més d'una vintena d'estacions repartides arreu de Catalunya, o de l'operador Certio –present a Barcelona, el Vallès, les comarques centrals i la Seu d'Urgell-, que exposa als seus clients que ha de tancar les seves instal·lacions "de forma excepcional" i que l'obligació de passar les inspeccions tècniques de vehicles, les dates de venciment i les cites prèvies queden en suspens. "És evident que, en un estat d'alarma com el que vivim, ha de prevaldre la salut dels usuaris i els treballadors davant qualsevol dret o obligació", detalla l'empresa.

Per la seva banda, Prevencontrol, present majoritàriament a les comarques gironines i a Vic informa a la seva web que ha suspès el servei, mentre que Itevelesa, amb estacions a Bellvei, al Pont de Suert i Sant Fruitós de Bages, afirma que "com a mesura de força major i actuant conforme a les indicacions de les autoritats" ha tancat les estacions tot i que manté la seva atenció al client per telèfon i xarxes socials.