Vols treure't la teòrica del cotxe gratuïta?

Como estamos todos en casita, hemos decidido hacer #TeóricaEnCasa ! Durante una hora de lunes a viernes, nuestra profe Laura ???????hará una clase teórica en directo y abierta a todo el mundo. Así os vamos preparando y cuando volvamos a la normalidad estaréis listxs para sacaros el examen con 0 fallos. ?Empezamos el jueves, 19 a las 12h en un directo de Instagram. ??Si os cunde la idea, compartid este post con quien no tenga aún el carnet ?Spread the love! ... Com estem totxs a caseta, hem decidit fer la #TeòricaACasa ! Durant una hora de dilluns a divendres la nostra profe Laura??????? farà una classe teòrica oberta a tothom. Així us anem preparant i quan tornem a la normalitat estareu totxs llestxs per treure-us l'exàmen teòric amb 0 errades. ?Comencem el dijous, 19 a les 12h en un directe d'Instagram. ??Si us agrada la idea, compartiu aquest post amb qui no tingui encara el carnet? Spread the love! ~ #YoMeQuedoEnCasa #teórica #examenteórico #autoescuela #carnet #carnetconducir #conducir #coche #permisob