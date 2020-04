Electrificació del Grup PSA, tot un canvi de corrent

L'electrificació en l'automòbil ja no és una cosa exòtica que les marques ofereixin com a demostració d'innovació i modernitat, sinó un fet gairebé obligatori per poder respondre a les exigències mediambientals imposades pels organismes governamentals i per satisfer la creixent demanda d'un públic cada vegada més conscienciat respecte a la sostenibilitat.

Un clar exemple d'aquest canvi de tendència el trobem en el Grup PSA, que ja disposa ni més ni menys que de vuit models electrificats entre les seves marques Peugeot, Citroën i DS. Es tracta dels elèctrics Peugeot e-208 i e-2008, DS 3 Crossback E-Tense i Opel Corsa-e, i dels híbrids Peugeot 3008 Hybrid, Citroën C5 Aircross Hybrid, DS 7 Crossback E-Tense 4X4 i Opel Grandland X Hybrid.

D'aquests models, però sobretot de la seva estratègia d'electrificació per als propers anys, en van parlar diversos representants de les quatre marques en un acte celebrat recentment a Madrid. Un pla que abasta des del procés industrial fins a l'oferta de producte, passant per un ampli catàleg de serveis.



ESPANYA, CLAU EN L'ESTRATÈGIA

PSA serà l'únic fabricant que produirà turismes 100% elèctrics a Espanya a partir d'aquest mateix 2020. Una fabricació que es basarà en les plataformes flexibles CMP i EMP2, que permeten que en una mateixa cadena de muntatge es fabriquin indistintament vehicles gasolina, dièsel, híbrids endollables o 100% elèctrics.

Mitjançant aquest sistema, i ja des de l'any 2019, el 100% dels llançaments del grup incorporen una versió electrificada que es comercialitza conjuntament amb propulsors de combustió. Per exemple, a la planta de Vigo es produeix el Peugeot e-2008, que és la versió elèctrica del petit SUV de la marca del lleó.

Per la seva banda, la planta de Saragossa disposa de la plataforma CMP per a la producció de l'Opel Corsa-e, que també està instal—lada a la planta de Madrid per a la versió zero emissions d'un nou model que es donarà a conèixer en breu. Alhora, el proper 2021 arribarà la nova generació de vehicles comercials lleugers electrificats, desenvolupats sobre la plataforma EMP2 i produïts a la planta de Vigo.

Però l'estratègia d'electrificació del de Grup PSA no només es centra en la producció i venda de turismes i furgonetes, sinó que també afecta altres camps com ara les bateries, que s'acoblen actualment a la planta de Vigo i que pròximament també s'acoblaran a Saragossa. Una altra pota important d'aquest projecte és l'oferta de serveis que es brinda al client per facilitar i democratitzar l'ús del vehicle elèctric.



SERVEIS PER A L'USUARI

L'arribada dels models electrificats està acompanyada de serveis que familiaritzen l'usuari amb aquesta tecnologia i la hi fan més accessible. Per exemple, la tecnologia eMOV by Free2Move atorga als interessats un servei de vehicle compartit amb turismes i vehicles comercials 100% elèctrics (Citroën C-Zero i Berlingo Electric Furgó).

D'aquesta manera, tothom té la possibilitat de desplaçar-se d'una manera més eficaç i sostenible sense haver d'adquirir obligatòriament un automòbil. De la mateixa manera, el Grup PSA pretén oferir altres serveis com el Charge My Car, que inclou l'accés als punts de recàrrega i un navegador intel—ligent adaptat a les necessitats dels models electrificats.

Conscients precisament que la recàrrega és un dels principals inconvenients a l'hora de democratitzar l'electrificació, el Grup PSA ja ha posat en marxa una acció global als seus concessionaris perquè enguany ja estiguin instal—lats i en funcionament 2.000 punts de recàrrega al 100% de la xarxa de les marques del grup.