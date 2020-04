Harley-Davidson Livewire, sensacions elèctriques

Una moto és un visat directe cap a un món de sensacions. Els cinc sentits interactuen per portar els usuaris més enllà de la raó. Perquè anar en moto és un acte passional, i a Harley-Davidson ho saben molt bé. «Feel, like & sound» (sentiment, imatge i so) és una de les màximes de la marca de Milwaukee. Així que, quan van abordar el projecte de crear la seva primera moto elèctrica, es van enfrontar a un repte molt més gran que qualsevol altra marca, per tot el que suposa una moto Harley-Davidson. I després de provar-la en la presentació internacional realitzada per a la premsa a Barcelona, podem assegurar que la LiveWire, el primer model elèctric de la marca, és una Harley-Davidson 100%.

DISSENY TECNOLÒGIC

Estèticament la LiveWire és una moto que entra per la vista, amb un disseny atractiu i concessions a la tradició de Milwaukee –com delaten els retrovisors i els comandaments, de típic estil Harley. Com que es tracta d'una moto amb filosofia futurista, no hi falta l'arrencada sense clau i la connectivitat amb el telèfon a través de la pròpia aplicació de Harley-Davidson. La posició de conducció és còmoda, i permet portar l'esquena recta però conduir inclinats cap endavant, amb una posició esportiva i agafats a un ampli manillar.

Amb el comandament a la butxaca n'hi haurà prou de prémer el botó d'arrencada perquè el quadre d'instruments cobri vida; una pantalla en color TFT amb abundant informació. L'electrònica és el seu plat fort. Disposa de quatre modes de conducció: Rain, Eco, Road i Sport, que proposen diverses configuracions pel que fa a l'entrega de la potència, el fre motor, l'antiwheelie (sistema que evita que la roda davantera s'aixequi en accelerar) i l'ABS en revolts, entre d'altres. Però és que, a més, disposa de tres modes més que l'usuari pot personalitzar al seu gust posant cada ajuda a la conducció al nivell d'intervenció que vulgui. És a dir, que pot anul—lar l'antiwheelie o disposar del 100% de la potència, ja que als quatre modes de conducció programats de fàbrica la LiveWire només ofereix el 85%.

El motor de la LiveWire té una potència de 105 CV, que s'encarreguen de moure una moto que pesa 249 quilos en ordre de marxa. I són precisament les ajudes a la conducció les que permeten gaudir d'una entrega de potència instantània, tot i que modulable a través del puny de l'accelerador.

En marxa es condueix com una moto normal de 249 quilos, apamada als revolts ràpids i més o menys àgil als trams revirats gràcies a la palanca que realitza el manillar. El funcionament tant dels frens (de la marca Brembo) com de les suspensions (signades per Showa) és impecable.



ACCELERACIÓ FULGURANT

Però que sigui una autèntica Harley-Davidson té molt a veure amb les prestacions en mode Road i Sport. Aquí és on és capaç d'accelerar com la moto més esportiva. Passa de 0 a 100 km/h en tan sols 3,5 segons, i la velocitat màxima està limitada a 177 km/h. La realitat és que, si un accelera a fons en mode Sport, s'ha d'agafar fort al manillar i estar preparat, perquè la LiveWire accelera com un llamp. Tot passa molt ràpid. I gairebé sense fer soroll, només acompanyats pel típic xiulet del motor elèctric. Per sort, disposa d'ABS en revolt i altres ajudes de seguretat.

Si estem parats, un usuari de talla mitjana (1,75 m) no tindrà problemes per tocar amb el peu i maniobrar. Pel que fa a l'autonomia, Harley-Davidson ha homologat 150 quilòmetres a la carretera, que poden arribar a 235 quilòmetres en cicle urbà. A més, amb un endoll ràpid recupera el 80% de la bateria en només 40 minuts.

Només el preu és capaç de refredar els ànims, ja que els 33.700 euros que costa no són pocs diners. Això sí, a canvi ens emportarem la primera Harley-Davidson elèctrica d'una nova família de models que arribaran en breu. I és que Harley-Davidson ha fet com Tesla en el seu moment: començar amb el model més equipat i potent per després desenvolupar models més accessibles.