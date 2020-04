Estat d'Alarma: Has comprovat si la bateria del teu cotxe continua viva?

El confinament que estem vivint des del passat 14 de març, data en la qual es va decretar l'Estat d'Alarma al nostre país a causa de la propagació del virus Covid-19, ha provocat que els vehicles del parc automobilístic espanyol portin parats més de quatre setmanes, ja sigui en garatges o al carrer. No moure el vehicle durant un període breu de temps no suposa cap problema, però quan la situació s'allarga més de 15 dies, com ha succeït amb l'arribada de la pandèmia per coronavirus, és necessari prendre una sèrie de mesures perquè quan tot torni a la normalitat els cotxes funcionin perfectament.

La bateria del cotxe, la font d'energia que s'encarrega que el motor i els sistemes elèctrics funcionin, és un dels elements que més cal cuidar si no s'utilitza el cotxe durant molt de temps. Cal destacar que com més nova sigui la bateria, menys risc haurà de que el motor no arrenqui quan es torni a conduir el vehicle després de finalitzar el període de confinament. No obstant això, encara que les noves bateries tinguin menys risc d'espatllar-se, és important seguir una sèrie de recomanacions per a preservar la vida d'aquestes, ja que no sabem amb exactitud quan podrem tornar a conduir amb normalitat.

El més recomanable perquè la bateria del cotxe no es desgasti és arrencar el vehicle cada cert temps. Aquesta solució tan coneguda és molt útil per prevenir la salut i càrrega de la bateria, de manera que és la més aconsellable per tots els conductors que tinguin el cotxe aparcat en un garatge. No obstant això, per tots aquells usuaris que tinguin el vehicle estacionat al carrer, la situació és més complicada, ja que no poden sortir lliurement de la seva casa durant l'Estat d'Alarma.

Per tant, per tots els que no puguin arrencar el seu vehicle cada cert temps i tenint en compte que el confinament durarà mínim fins al 9 de maig, el més recomanable és desconnectar la bateria del cotxe. Per això, únicament has de desconnectar les terminals de la bateria. En primer lloc la terminal negativa que correspon al cable negre i a continuació ela terminal positiva, que és el del cable vermell. D'aquesta manera tan senzill aconseguiràs que la bateria del teu cotxe no sofreixi durant la quarantena. No obstant això, si el teu cotxe té menys de cinc anys, has d'anar amb compte, perquè si desconnectes la bateria pot ser que desconfiguris la centraleta.

Per aquest motiu, una altra opció molt recomanable és l'ús d'un mantenidor de bateria, especialment pels cotxes nous amb menys de cinc anys. Si aparques en un garatge i disposes prop d'un endoll, pots connectar al teu vehicle un mantenidor de bateria per tal d'evitar que aquesta es descarregui, ja que la missió d'aquest dispositiu és mantenir la bateria amb un bon nivell de càrrega si el vehicle estarà parat durant un llarg període de temps.

D'altra banda, si tens un cotxe elèctric o híbrid endollable, és fonamental que durant el confinament l'aparquis amb el carregador sempre connectat, de manera que el propi vehicle gestioni la recàrrega de les bateries per tal d'evitar que es descarreguin.

QUÈ FAIG SI EL COTXE NO ARRENCA DESPRÉS DEL CONFINAMENT?

Si el teu vehicle no arrenca quan tot torni a la normalitat i finalitzi el confinament, el millor és que cridis a un servei d'assistència o a la teva assegurança perquè t'ajudin de la millor manera possible i amb un equip especialitzat.

D'altra banda, si al cotxe li costa arrencar també pots demanar-li a algú que t'ajudi a posar en marxa el vehicle connectant la teva bateria a la seva a través de les pinces d'arrencada. En primer lloc, has de col·locar el cable de color negre en la terminal negativa de la bateria. A continuació, has de col·locar l'altre extrem de la pinça en la terminal negre de l'altre vehicle que transmetrà l'energia al teu. Després, has de fer el mateix procediment amb el cable vermell, connectant les terminals positives de tots dos cotxes. Finalment, hauràs d'arrencar el cotxe la bateria del qual funciona correctament i, a continuació, girar la clau del teu cotxe, que haurà d'encendre's sense cap problema. Si el vehicle continua sense arrencar, no dubtis en contactar amb la teva companyia asseguradora o amb un mecànic de confiança.

Una vegada hagis aconseguit arrencar la bateria, és recomanable que estiguis mínim 15 minuts amb el motor funcionant entre les 1.500 i les 2.000 rpm, ja que l'alternador necessita un rendiment del motor mínim per a poder emmagatzemar l'electricitat sobrant en la bateria. Si no, l'única cosa que aconseguiràs és continuar gastant la bateria que tenies quan vas deixar el cotxe parat.